Криминальная комедия в Сумах: нарочно не придумаешь

В одной комедии грабитель хвастался своими успехами и говорил, что его никто никогда бы не поймал, если бы он на месте преступления не забыл паспорт. Все смеялись и думали, что это выдумка сценаристов. Но, оказывается, нечто подобное произошло недавно в Сумах.

26-летний житель Конотопа приезжал в Сумы исключительно ради того, чтобы «разжиться» у прохожих золотыми изделиями. Первое ограбление, совершенное конотопчанином на проспекте Михаила Лушпы, действительно оказалось для него удачным: урожая ножом, силой отобрал у сумчанки золотую цепочку.

Днем позже на улице Героев Крут он ограбил молодую женщину, у которой с шеи сорвал золотую цепочку с крестиком. Тогда грабитель пытались задержать прохожие, но он буквально выскользнул у них из рук. Правда, во время побега из кармана мужчины выпал паспорт, с помощью которого и была установлена личность нападавшего. Досадная для злоумышленника оплошность позволила полиции возможность в короткий срок разыскать его и задержать.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 187 «Разбой» и ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начали следствие,в ходе которого полицейские установили еще один аналогичный факт «деятельности» конотопчанина на территории областного центра. В сентябре в небольшом магазине на ул. Интернационалистов, угрожая ножом кассиру, пытался завладеть дневной выручкой.

Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику за его «художества» может грозить от трех до семи лет лишения свободы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.