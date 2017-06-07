Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.06 Понедельник

Криминал и политика на Сумщине

Сегодня, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама

17 июня в Конотопе между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. Эти события по-разному интерпретируются участниками. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова написала в Facebook, что в 20:24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления: одно — от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе — от его оппонента о том, что сам депутат, «стрелял в него из пистолета и не попал».
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами возник конфликт, обстоятельства которого выясняет следствие.
В полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области, заявила Биганова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр Конотопа Артем Семенихин у себе в Facebook рассказал свою версию инцидента. Он заявил, что ему пожаловались активисты на депутата Сумского облсовета Сергей Демеха, так как тот, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения в местной сауне, домогался девушки. «Люди, которые заступились за девушку, были им расстреляны из личного оружия… Требую от правоохранителей от имени общины Конотопа непредвзятого расследования данного факта», — написал Семенихин.

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Демеха обвинения отвергает, и заявляет, что якобы это на него было совершено нападение бывшими сотрудниками полиции, а заказчиком нападения якобы является мэр Конотопа.

 

 

 

 

 

Также у себя в Facebook Демеха выложил медицинское заключение об отсутствии следов алкоголя и наркотиков в крови,- сообщает Лиганет.

Напечатать Письмо автору Просмотров 99 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото) 7 фото
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)
07.06.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 186 Комментариев 0
Кадры Сумщины: возможна чистка
Кадры Сумщины: возможна чистка
05.06.2017, 13:01 Новость
Панорама Панорама 05.06.2017, 13:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 913 Комментариев 0
Сумщине до лидеров далеко
Сумщине до лидеров далеко
30.05.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 206 Комментариев 0
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео) 2 фото
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)
17.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 447 Комментариев 0
Группы смерти на Сумщине
Группы смерти на Сумщине
27.03.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 390 Комментариев 0
Кадры Сумщины: оборотни в погонах (фото) 4 фото
Кадры Сумщины: оборотни в погонах (фото)
22.03.2017, 07:23 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 404 Комментариев 0
Смертельное ДТП на Сумщине: не разъехались фура и мотоцикл 2 фото
Смертельное ДТП на Сумщине: не разъехались фура и мотоцикл
06.03.2017, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.03.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 765 Комментариев 0
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими 4 фото
На Сумщине снова ДТП с пострадавшими
22.02.2017, 09:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.02.2017, 09:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 881 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 1
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
Сегодня, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
Женя Колосенко к материалу
Дресс-код в Сумах – вышиванка
В моем регионе вышиванки есть у всех от малого, до старого, бывают разные на все случаи жизни. Сама вышиваю- сыну ...
17.06.2017, 09:38
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII