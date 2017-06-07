Криминал и политика на Сумщине

17 июня в Конотопе между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. Эти события по-разному интерпретируются участниками. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова написала в Facebook, что в 20:24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления: одно — от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе — от его оппонента о том, что сам депутат, «стрелял в него из пистолета и не попал».

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами возник конфликт, обстоятельства которого выясняет следствие.

В полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Ход расследования находится на личном контроле руководителя ГУНП области, заявила Биганова.

Мэр Конотопа Артем Семенихин у себе в Facebook рассказал свою версию инцидента. Он заявил, что ему пожаловались активисты на депутата Сумского облсовета Сергей Демеха, так как тот, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения в местной сауне, домогался девушки. «Люди, которые заступились за девушку, были им расстреляны из личного оружия… Требую от правоохранителей от имени общины Конотопа непредвзятого расследования данного факта», — написал Семенихин.

Сергей Демеха обвинения отвергает, и заявляет, что якобы это на него было совершено нападение бывшими сотрудниками полиции, а заказчиком нападения якобы является мэр Конотопа.

Также у себя в Facebook Демеха выложил медицинское заключение об отсутствии следов алкоголя и наркотиков в крови,- сообщает Лиганет.