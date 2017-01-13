Панорама / сумы / новости / события / комментарии
17.01 Вторник

Крещение: история, традиции, обычаи и приметы

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы

Этой датой заканчивается цикл зимних праздников.

В этот четверг все христиане восточной традиции будут отмечать один из самых великих праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Отмечается он у нас уже довольно давно, а церковные обычаи тесно переплелись с народными верованиями.

История праздника Крещение Господне

Согласно рассказам в Евангелиях, Иисус Христос пришел на реку Иордан перед началом Своего общественного служения и просил крещения у пророка Иоанна Предтечи. Именно в этот день Иисусу исполнилось 30 лет.

Богоявлением же называется праздник, потому что во время крещения с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. Одновременно на него сошел Святой Дух в образе голубя.

До IV века праздник Богоявления отмечался 6 января по юлианскому календарю и включал в себя воспоминание двух важнейших Евангельских событий – Рождества и Крещения Господня, указывая тем самым на то, что Бог был явлен в зримых образах: первом – во плоти, втором – голос Бога Отца и сошествие Духа Святого в виде голубя. Начиная с IV века Рождество Христово стали отмечать 25 декабря, а Крещение – 6 января.

Позже православные перешли на другой календарь и стали отмечать Крещение 19 января.

Река Иордан, в которой Иоанн Богослов крестил Сына Божьего, символизирует погрязшие во грехе и пороке души людские. Не очиститься сошел в воду Иисус, а очистить ее.

Вода, освященная троекратным погружением в нее святого креста в канун Крещения, в Сочельник, и в самый праздник Богоявления, называется святой Богоявленской водой.

Традиции и народные обычаи на Крещение

Накануне Крещения, 18 января, верующие в течение дня постятся, а вечером – в Крещенский Сочельник – отмечают второй Святой Вечер или «Голодную кутью». Вся семья, как и на Рождество, собирается за столом. На ужин подают постные блюда – жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар (компот из сухофруктов).

На Крещение правится праздничная служба в церкви. Согласно традиции, во время иорданского богослужения в небо выпускают голубей – они символизируют Дух Божий, который сошел с небес на Христа в виде голубя, а также и то, что рождественские праздники подошли к концу, и их следует выпустить на волю.

В память о том, что Христос своим Крещением освятил воду, накануне праздника вода освящается в храмах, в сам же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Накануне праздника мужчины вырезают на льду прорубь в виде креста, а сам ледяной крест устанавливают рядом. Иногда его украшают барвинком и сосновыми иголками или же поливают свекольным квасом, от чего он становится багряно красным, символизируя огонь. Над речкой возле креста происходит обряд Иорданского водоосвящения. Во время этого обряда священник трижды опускает в прорубь крест и зажженный трехсвечник – вода креститься огнем.

Считается, что Крещенская вода смывает все грехи, поэтому на Крещение люди три раза с головой погружаются в воду.

По традиции на Крещение молодежь развлекается на льду: катается на коньках и устраивает карусели. Так как колядовать можно было до Сретенья Господнего (15 февраля), то в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели песни, поздравляя друг друга.

После праздника Крещения парни и девушки вновь могли собираться на «вечорниці», где молодые люди присматривались друг к другу и выбирали себе пару. А от Иордана до Великого поста длился новый сезон свадеб.

На Крещение нельзя работать – посвятите этот день очищению своей души от грехов. Еще один запрет – на бурные застолья. Крещенский пост – один из самых строгих в году.

Приметы и поверья на Крещение

Крещенному в этот день человеку всю жизнь будет сопутствовать счастье.

Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».

Любая договоренность, оканчивающаяся рукопожатием, сулила в дальнейшем поддержку свыше.

Если в этот день шел снег, он предвещал хороший урожай.

Если на Крещение деревья были покрыты инеем, весной старались сеять озимую пшеницу в этот же день недели – урожай будет богатым.

Ясный день на Крещение сулил, по народным приметам, неурожайный год.

Если в ночь на Крещение – полнолуние, то опасались паводка весной.

Девушки умывались крещенским льдом и снегом, говорили, что тогда они будут «без белил белыми, без румян румяными».

Сны в Крещенскую ночь считались вещими, а гадания были похожи на Рождественские.

Считается, что в этот день, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных. Крещенской воде приписывают свойство очищать и лечить болезни тела и души, смывать накопившийся негатив.

Напечатать Письмо автору Просмотров 2 203 Комментариев 0

читайте также
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 512 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 747 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 064 Комментариев 0
В Сумах из окна выпал мужчина
В Сумах из окна выпал мужчина
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 419 Комментариев 0
На Сумщине сбили велосипедистку
На Сумщине сбили велосипедистку
25.10.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 155 Комментариев 0
Смертельное ДТП в Сумах
Смертельное ДТП в Сумах
24.10.2016, 10:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 10:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 797 Комментариев 0
В Сумах рогатые не остановятся
В Сумах рогатые не остановятся
24.10.2016, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 192 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: ребенок угодил под колеса
ДТП на Сумщине: ребенок угодил под колеса
21.10.2016, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.10.2016, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 304 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 204 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 0
Опросы
Что вы ожидаете от 2017 года?
  • Украину ждут большие негативные перемены (53%, 42 Голосов)
  • Жить станет лучше (21%, 17 Голосов)
  • Жить станет веселее (15%, 12 Голосов)
  • Мне все равно. Я отсюда уезжаю (11%, 9 Голосов)

Всего проголосовавших: 80

Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
Вчера, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
Вчера, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
15.01.2017, 20:05
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII