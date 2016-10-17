Крещение: история, традиции, обычаи и приметы

Этой датой заканчивается цикл зимних праздников.

В этот четверг все христиане восточной традиции будут отмечать один из самых великих праздников – Крещение Господне, или Богоявление. Отмечается он у нас уже довольно давно, а церковные обычаи тесно переплелись с народными верованиями.

История праздника Крещение Господне

Согласно рассказам в Евангелиях, Иисус Христос пришел на реку Иордан перед началом Своего общественного служения и просил крещения у пророка Иоанна Предтечи. Именно в этот день Иисусу исполнилось 30 лет.

Богоявлением же называется праздник, потому что во время крещения с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. Одновременно на него сошел Святой Дух в образе голубя.

До IV века праздник Богоявления отмечался 6 января по юлианскому календарю и включал в себя воспоминание двух важнейших Евангельских событий – Рождества и Крещения Господня, указывая тем самым на то, что Бог был явлен в зримых образах: первом – во плоти, втором – голос Бога Отца и сошествие Духа Святого в виде голубя. Начиная с IV века Рождество Христово стали отмечать 25 декабря, а Крещение – 6 января.

Позже православные перешли на другой календарь и стали отмечать Крещение 19 января.

Река Иордан, в которой Иоанн Богослов крестил Сына Божьего, символизирует погрязшие во грехе и пороке души людские. Не очиститься сошел в воду Иисус, а очистить ее.

Вода, освященная троекратным погружением в нее святого креста в канун Крещения, в Сочельник, и в самый праздник Богоявления, называется святой Богоявленской водой.

Традиции и народные обычаи на Крещение

Накануне Крещения, 18 января, верующие в течение дня постятся, а вечером – в Крещенский Сочельник – отмечают второй Святой Вечер или «Голодную кутью». Вся семья, как и на Рождество, собирается за столом. На ужин подают постные блюда – жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар (компот из сухофруктов).

На Крещение правится праздничная служба в церкви. Согласно традиции, во время иорданского богослужения в небо выпускают голубей – они символизируют Дух Божий, который сошел с небес на Христа в виде голубя, а также и то, что рождественские праздники подошли к концу, и их следует выпустить на волю.

В память о том, что Христос своим Крещением освятил воду, накануне праздника вода освящается в храмах, в сам же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Накануне праздника мужчины вырезают на льду прорубь в виде креста, а сам ледяной крест устанавливают рядом. Иногда его украшают барвинком и сосновыми иголками или же поливают свекольным квасом, от чего он становится багряно красным, символизируя огонь. Над речкой возле креста происходит обряд Иорданского водоосвящения. Во время этого обряда священник трижды опускает в прорубь крест и зажженный трехсвечник – вода креститься огнем.

Считается, что Крещенская вода смывает все грехи, поэтому на Крещение люди три раза с головой погружаются в воду.

По традиции на Крещение молодежь развлекается на льду: катается на коньках и устраивает карусели. Так как колядовать можно было до Сретенья Господнего (15 февраля), то в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели песни, поздравляя друг друга.

После праздника Крещения парни и девушки вновь могли собираться на «вечорниці», где молодые люди присматривались друг к другу и выбирали себе пару. А от Иордана до Великого поста длился новый сезон свадеб.

На Крещение нельзя работать – посвятите этот день очищению своей души от грехов. Еще один запрет – на бурные застолья. Крещенский пост – один из самых строгих в году.

Приметы и поверья на Крещение

Крещенному в этот день человеку всю жизнь будет сопутствовать счастье.

Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».

Любая договоренность, оканчивающаяся рукопожатием, сулила в дальнейшем поддержку свыше.

Если в этот день шел снег, он предвещал хороший урожай.

Если на Крещение деревья были покрыты инеем, весной старались сеять озимую пшеницу в этот же день недели – урожай будет богатым.

Ясный день на Крещение сулил, по народным приметам, неурожайный год.

Если в ночь на Крещение – полнолуние, то опасались паводка весной.

Девушки умывались крещенским льдом и снегом, говорили, что тогда они будут «без белил белыми, без румян румяными».

Сны в Крещенскую ночь считались вещими, а гадания были похожи на Рождественские.

Считается, что в этот день, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных. Крещенской воде приписывают свойство очищать и лечить болезни тела и души, смывать накопившийся негатив.