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Креативный День рождения в Сумах не обошелся без полиции (фото)

Сегодня, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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В воскресенье утром в полицию позвонила пожилая женщина и рассказала, что у нее на глазах несколько молодых людей вывели из подъезда связанного молодого человека, положили его в багажник желтой легковушки и уехали.
В полиции начали масштабные поисковые мероприятия. Чтобы найти вероятных злоумышленников в городе был введен в действие план «Перехват».
«За несколько минут после этого легковой автомобиль подозреваемых был задержан вблизи детского городского парка «Сказка». В машине находилось четверо молодых юношей, среди которых был и так называемый «потерпевший», который в тот день праздновал свой день рождения», — комментирует начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута. -
Опросив ребят, работники полиции выяснили, что на самом деле никакого похищения не было. Просто трое друзей, двум из которых по 16, а водителю машины, студенту одного из харьковских вузов — 18 лет, решили устроить своему товарищу, который в тот день праздновал свое совершеннолетие, своеобразный розыгрыш. Заранее договорившись с матерью именинника о «сюрприз», они зашли в квартиру, связали приятелю руки и ноги, надели на голову капюшон, вывели в машину и положили в багажник, в котором предварительно разложены цветные воздушные шарики. «Освободили» парня у одного из сумских ресторанов и поздравили с праздником. Затем, взяв заказанную еду, пошли праздновать в городской парк, где их, собственно, и нашли полицейские. Следователи пригласили шутников в участок, где они и провели несколько часов, пытаясь убедить правоохранителей в невиновности своих действий. С юношами провели профилактическую беседу и отпустили домой.
Как говорят сами ребята — они просто не подумали, что их шутка посторонние люди воспримут настолько серьезно.
Сейчас решается вопрос о привлечении двух 18-летних юношей к административной ответственности за мелкое хулиганство, а что касается их несовершеннолетних приятелей, то к административной ответственности в соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, будут привлечены их родители — за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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