Красота и социальный посыл в Сумах: стрит-арт о главном (фото, видео)

На стене у ступенек возле Европейского фонтана появился новый урбанистический рисунок. «Земля это наш дом, и мы живем в нем не одни. Помни об этом , Человек», — выразили суть изображений его авторы Надежда Белокур и Роман Линник.

Стрит-арт создан в рамках проекта «Школа общественной урбанистики».

Фото со страницы Надежды Белокур

Видео Евген Велес

