На стене у ступенек возле Европейского фонтана появился новый урбанистический рисунок. «Земля это наш дом, и мы живем в нем не одни. Помни об этом , Человек», — выразили суть изображений его авторы Надежда Белокур и Роман Линник.
Стрит-арт создан в рамках проекта «Школа общественной урбанистики».
Фото со страницы Надежды Белокур
Видео Евген Велес
Красота и социальный посыл в Сумах: стрит-арт о главном (фото, видео)
На стене у ступенек возле Европейского фонтана появился новый урбанистический рисунок. «Земля это наш дом, и мы живем в нем не одни. Помни об этом , Человек», — выразили суть изображений его авторы Надежда Белокур и Роман Линник.
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