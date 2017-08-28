«Красный день» в Сумах (фотофакт)

Несколько десятков сторонников коммунистической идеологии собрались в Сумах у мемориального кургана и таблички, расположенных на месте Памятника жертвам гражданской войны на центральном кладбище.

Так они отметили 100-летие Октябрьской революции.

О нелюдном собрании на своей странице в фейсбуке написал Александр Такул и выложил фото.