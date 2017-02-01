Наибольшей взяткой, получателей которой задержали с поличным, за последние 12 месяцев (за период с марта 2016 по март 2017 года), стали 5,2 млн грн. Участниками коррупционного преступления в конце сентября прошлого года стали прокурор Генеральной прокуратуры и адвокат, имена которых генпрокурор Юрий Луценко не назвал.
4,8 млн грн пытался получить в августе 2016-го временно исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко, 3,4 млн грн – в том же месяце судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.
В первых двух случаях следствие продолжается, последний объявлен в международный розыск. Подробнее – в инфографике «Слова и Дела».
Коррупционеры года: самые громкие задержания (инфографика)
Наибольшей взяткой, получателей которой задержали с поличным, за последние 12 месяцев (за период с марта 2016 по март 2017 года), стали 5,2 млн грн. Участниками коррупционного преступления в конце сентября прошлого года стали прокурор Генеральной прокуратуры и адвокат, имена которых генпрокурор Юрий Луценко не назвал.
Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
01.02.2017, 18:20 Новость
Панорама Подписаться 01.02.2017, 18:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 114 Комментариев 0 Поддержали 0
01.02.2017, 12:35 Новость
31.01.2017, 12:31 Новость
30.01.2017, 17:14 Новость
26.01.2017, 12:18 Новость
25.01.2017, 10:20 Новость
24.01.2017, 12:12 Новость
24.01.2017, 07:23 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.04.2017, 11:14
admin adminych Подписаться 07.04.2017, 11:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 463 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
03.04.2017, 16:22
admin adminych Подписаться 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 18:47
admin adminych Подписаться 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...Вчера, 17:12
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...08.04.2017, 22:48