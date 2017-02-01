Коррупционеры года: самые громкие задержания (инфографика)

Наибольшей взяткой, получателей которой задержали с поличным, за последние 12 месяцев (за период с марта 2016 по март 2017 года), стали 5,2 млн грн. Участниками коррупционного преступления в конце сентября прошлого года стали прокурор Генеральной прокуратуры и адвокат, имена которых генпрокурор Юрий Луценко не назвал.

4,8 млн грн пытался получить в августе 2016-го временно исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко, 3,4 млн грн – в том же месяце судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус.

В первых двух случаях следствие продолжается, последний объявлен в международный розыск. Подробнее – в инфографике «Слова и Дела».