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11.05 Четверг

Корпоративный конфликт в Сумах

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Корпоративный конфликт в Сумах

Война без конца. Корпоративный конфликт на СНПО  ударил по его перспективам
Конфликт между акционерами СНПО, продолжающийся уже пять лет, безусловно, способствовал кризису предприятия. Мы решили напомнить, как это происходило.
В 2000-х годах предприятие относили к группе «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА. Непосредственно основной пакет акций предприятия делился между венчурными инвестфондами «Второй» (11,3747% акций) и «Седьмой» (14,6731%) под управлением КУА «Сварог Эссет Менеджмент», кипрскими офшорными фирмами Inter Growth Investments Limited (31,12%акций) и “Просцено трейдинг” (13,51%), а также более мелкими акционерами. Как известно, офшорные кипрские фирмы украинские и российские бизнесмены использовали для уклонения от уплаты налогов, для выведения прибыли из страны по схемам трансфертного ценообразования, а также для защиты собственности от рейдерских захватов. В апреле 2009 г. обладателем 24,992% акций ОАО стала компания Palpon Trading Limited (Кипр), а уже в декабре такая же кипрская офшорка Stremvol Holdings Limited (Кипр) приобрела 32,9 млн акций, что составляло 46,2963% от общего количества голосующих акций ОАО «СНПО им. М.Фрунзе». Stremvol находилась под контролем офшорок, относившихся к группе «ЭС», потому тогда многие недоумевали, в чем дело, — Григоришин вроде бы переложил акции из одного своего кармана в другой. Ещё через год, в 2010 г., Stremvol Holdings Limited уже владела 83,736% акций предприятия, получив контрольный пакет.
Но вот в декабре 2012 г. в состав акционеров НПО с помощью многолетнего президента правления и владельца второго по величине пакета акций Владимира ЛУКЬЯНЕНКО-старшего, вошёл «Смарт-холдинг» ещё одного российского бизнесмена — Вадима НОВИНСКОГО. Г-н Лукьяненко продал «Смарт-холдингу» Новинского 25% акций в компании Great Station Properties (через неё Лукьяненко контролировал 48,9% Stremvol Holdings Limited, еще 51% акций которой через UMS Holding владеет Григоришин). Таким образом, Новинский стал собственником 10% акций предприятия и опциона, который позволял сконцентрировать 40,04% его акций. «Мы рассматриваем эту инвестицию как стратегическую, поэтому останавливаться на этом не намерены и не исключаем, что будем вести переговоры с другими акционерами, чтобы сконцентрировать контрольный пакет НПО», — отметил тогда представитель холдинга. У Григоришина заявили, что компания не намерена продавать активы СНПО им. М. Фрунзе Новинскому. С этого, собственно, и начался конфликт. Новинскому оставалось добиваться контроля над финансами предприятия путём контроля в наблюдательном совете. Сторону Новинского принял многолетний президент правления и владелец второго по величине пакета акций Владимир ЛУКЬЯНЕНКО-старший, поэтому подконтрольные ему четверо из девяти членов совета подали в отставку, чтобы освободить место представителям «Смарт-холдинга». Паралич работы этого органа повлиял на работу предприятия так же, как и невозможность созвать собрание правления акционеров. В борьбе за актив в ход шло все — в основном чёрный пиар в СМИ – как в сумских, так и общенациональных. Владимир Лукьяненко тогда даже провёл в Сумах первую за многие годы пресс-конференцию, на которой разоблачал Константина Григоришина. Пик «боевых действий» пришёлся на середину 2013 г., но продолжался и в 2014 г. В 2013 г. дело дошло до Лондонского коммерческого международного арбитража (LCIA). Дело рассматривалось три года, и 9 мая 2016 г. был вынесен вердикт, согласно которому Григоришин нарушил акционерное соглашение и обязан выплатить истцам более $300 миллионов – такую сумму требовали Новинский и Лукьяненко. В случае, если ответчик не выполнит решение суда, его активы, входящие в условную группу «Энергетический стандарт», должны быть проданы на аукционе через процедуру ликвидации (конкурсное управление), чтобы рассчитаться с истцами. Решение суда огласке не предавалось, но, согласно публикациям в прессе, Григоришин по этому решению суда обязан рассчитаться только деньгами, а не активами. Кстати, за несколько недель до этого Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Константина Григоришина, обвиняемого в организации уклонения от уплаты налогов на почти 675 млн рублей. Возможно, это решение наконец подвигло воюющих акционеров пойти на перемирие. После многих лет блокирования 25 октября 2016 г. все же состоялось внеочередное собрание акционеров, которое переизбрало наблюдательный совет, сменив трёх из пяти членов, – в него вошли как представители Григоришина, так и Новинского. Однако, по данным СМИ, конфликт продолжается — Константин Григоришин подал апелляцию на решение Лондонского суда, решение по иску ожидается не раньше конца этого года. Кстати, у Вадима Новинского тоже есть проблемы с правоохранителями –он проходит подозреваемым по делу о давлении на секретаря бывшего митрополита УПЦ Драбинко. Как Новинский, так и Лукьяненко-старший были активными сторонниками Партии регионов. Новинский и сейчас является депутатом от «Опппозиционного блока» –одного из наследников ПР.
«Панорама» №17

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