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16.02 Четверг

Коров без документов задержали на Сумщине (фото)

Сегодня, 15:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Сегодня ночью пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда и работники полиции задержали автомобиль с крупным рогатым скотом. Совместная межведомственная группа остановила автомобиль «Mercedes» украинской регистрации неподалеку от границы на окраине населенного пункта Михайловка. Во время проверки в автофургоне пограничники обнаружили 4 коров. Любые товаро-сопроводительные документы у водителя отсутствовали.
Сейчас мужчина доставлен в Краснопольского отделения полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе, — сообщает пресс-служба ведомства.

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