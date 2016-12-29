Коров без документов задержали на Сумщине (фото)

Сегодня ночью пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда и работники полиции задержали автомобиль с крупным рогатым скотом. Совместная межведомственная группа остановила автомобиль «Mercedes» украинской регистрации неподалеку от границы на окраине населенного пункта Михайловка. Во время проверки в автофургоне пограничники обнаружили 4 коров. Любые товаро-сопроводительные документы у водителя отсутствовали.

Сейчас мужчина доставлен в Краснопольского отделения полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе, — сообщает пресс-служба ведомства.