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Концерт-рекордсмен на Сумщине (фото)

Сегодня, 20:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Развлечения Регион: Сумщина
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Артисты студии «Квартал 95» надолго запомнят свое выступление в рамках ежегодного фестиваля «Сумщина – это Европа», которое состоялось накануне выходных. Ведь на нем был установлен рекорд по количеству зрителей – более 150 тысяч человек! Это самое массовое культурное мероприятие, в котором принимал участие «Квартал 95». Более того, эта цифра рекордная и для Украины.
«Это удивительные ощущения, таких концертов бывает очень мало в жизни, поэтому этот день я запомню навсегда!, – говорит лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский. – Любая усталость проходит, когда ты выходишь на сцену перед таким количеством зрителей, от которых исходит столько положительной энергетики. 150 тысяч людей радуются каждому твоему слову и даже вздоху. Сам я был на подобном массовом мероприятии, когда играло «Динамо» (Киев) и на концерте Адель».
Во время 1,5-часовой программы актеры студии «Квартал 95» представили свои лучшие, а также совсем новые номера, которые еще не показывали по ТВ.
Фестиваль «Сумщина – это Европа» проходил в поселке Подопригоры (Сумская область) в урочище между двух холмов. На него съезжались украинцы со всех регионов страны – около 100 тысяч зрителей добирались на своих авто, остальные прибывали на курсирующих из Сум автобусах. Многие приезжали с палатками, мангалами и своей провизией, остальные могли по вполне демократичным ценам пообедать на месте.
Для «квартальщиков» это уже традиция принимать участие в фестивале «Сумщина – это Европа». Помимо их концерта также состоялся масштабный танцевальный мастер-класс от Влада Ямы, выступление группы DZIDZIO и других артистов. Кроме того, на огромной территории под открытым небом проходила ярмарка, разыгрывали ценные призы от спонсоров, а дети могли покататься на всевозможных аттракционах. Напомним, вход на фестиваль был бесплатным.
Организационными вопросами фестиваля занималась компания GB Event by Kvartal 95

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