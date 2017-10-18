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Концерн «НИКМАС» собирает команду

18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin adminych admin adminych

Сегодня загрузка одного из мощнейших машиностроительных предприятий страны позволяет расширять производство, создавать инновационные инжиниринговые решения.

Группа предприятий концерна перегружена работой, сегодня компания нуждается в дополнительных квалифицированных и трудоспособных кадрах. Став частью команды концерна «НИКМАС», специалист может получить стабильную заработную плату, карьерный рост и огромное поле для реализации своих планов. Важно, что это выражается в материальном плане. Сегодня концерн «НИКМАС» дает возможность зарабатывать, но для этого необходимо вкладывать свои знания, способности и время в развитие компании.

Правильно выбранная стратегия развития предприятия позволяет концерну «НИКМАС» успешно развиваться. Одно из инновационных решений, которое было принято компанией, – это внедрение проектного управления. Это позволяет создать команду людей, заинтересованных в успехе, которая несет ответственность за выполнение конкретного заказа, начиная от организации производства и своевременной отгрузки до поставки продукта покупателю.

Дефицит рабочей силы уже сегодня сказывается на производительности крупнейшего машиностроительного предприятия, поэтому новые кадры важны для развития и дальнейшего наращивания производства.

Уже сегодня на предприятии успешно работают проектные команды, которые покрывают конкретные заказы. Важным составляющим такой работы является материальная заинтересованность сотрудников работать в проектах. Компания готова делиться прибылью, и речь идет не о процентах, а многократном увеличении оклада, исходя из достижений каждого проекта. За реализацию конкретного проекта компания выплачивает значительную часть своей прибыли. За реализацию в срок проектных обязательств команда дополнительно получает вознаграждение. И это не просто слова — есть конкретные примеры, которые демонстрируют серьезность намерений концерна.

Марина Калюжная, редактор концерна «НИКМАС»: «Закончила журналистику в СумГУ и в 2015 г. пришла в концерн на должность редактора корпоративной газеты. За эти 2,5 года получила немало опыта, освоив новые навыки и, что самое главное, научилась зарабатывать. Будучи непроизводственником, смогла создать свои проекты и успешно их закрыть. Пару месяцев назад получила свою первую мотивацию и, скажем так, порадовала родителей новой стиральной машинкой и телевизором. Думаю, многие меня поймут, насколько приятно иметь возможность помогать родным, которые в свое время столько в тебя вложили. В этом месяце планирую закрыть еще один проект и уже строю планы на полученную премиальную выплату. Действительно, концерн дает возможность дополнительно зарабатывать абсолютно всем – хоть ты станочник, хоть рядовой «специалист по бумагам». Я не думаю, что настолько сложно найти два-три часа своего дополнительного времени, чтобы в итоге получить неплохие деньги».

Марина Молибог, специалист по методам расширения рынков сбыта: «Сразу после окончания СумГУ («Управление инновационной деятельностью») пришла в компанию. Буквально взяли без опыта работы, за что я очень благодарна. И, думаю, не пожалели. Многому научили и дали возможность  молодому специалисту заработать в проектах. Более того, хоть мой проект еще в процессе реализации, поквартальную выплату за него я уже получила. Я занималась продвижением товарных знаков предприятий концерна «НИКМАС». Кстати, мой одноклассник работает токарем на производственной площадке АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш», и в прошлом месяце его бригада отгрузила пару компрессорных станций. Теперь ребята получат свою мотивацию».

В то время как в Украине есть ряд компаний, которые сокращают рабочую неделю, производство и потихоньку вырезаются, а люди не получают зарплату по 3-4 месяца, концерн «НИКМАС» остается флагманом производства и внедрения новых решений.

Коллектив, интеллект предприятия, его рабочие руки оцениваются по достоинству. Поэтому концерн «НИКМАС» хочет собрать лучших специалистов, надежную команду, мощный человеческий капитал. И сегодня у рабочих, разработчиков, управленцев есть возможность попасть в эту команду. От соискателей требуется желание работать и зарабатывать в первую очередь для себя.

Александр Секулер: «Сегодня мы нацелены на создание мощной работоспособной команды»

Полная загрузка заказами до конца текущего года и законтрактованные заказы на следующий год – это приятная положительная динамика для машиностроительной отрасли целой страны. Концерн «НИКМАС» остается лидером этой отрасли не только в своем регионе, но и в Украине. Нацеленная на результат работа дает о себе знать, и уже сегодня предприятие готово выполнять довольно большие объемы работ. Сказывается отсутствие свободных рук, поэтому концерн принимает ряд важных решений для выполнения всех обязательств перед своими заказчиками и сотрудниками. О ситуации на предприятии рассказываетоперационный директор концерна «НИКМАС» Александр Секулер.

r: На предприятии активно развивается проектное управление. Что это такое и насколько эффективно работает такой метод?

Александр Секулер: Концерн «НИКМАС» на рынке компрессорной техники уже 24 года. Сегодня он продолжает развиваться и набирать обороты. В концерне представлена большая номенклатура компрессорной и сопутствующей техники и запчастей, различных сварочных агрегатов, генераторов и азотных станций. Компанией выбрана стратегия развития инжиниринговых уникальных проектов, с целью выхода на рынок с наукоемким продуктом, имеющим товарное покрытие в виде продукции предприятия концерна.

Для достижения требуемого результата внедрен суперсовременный процесс – проектное управление, главной отличительной чертой которого является предоставление права любому руководителю проекта выполнять весь комплекс работ на уровне делегирования прав с комплексной ответственностью за результат и серьезной мотивацией по достижению результата.

r: Много говорится о переходе на шестидневную рабочую неделю. Что это дает предприятию и как скажется на сотрудниках?

А.С.: Для обеспечения ритмичности безусловного исполнения контрактов и заказов компания рассматривает переход  на шестидневную рабочую неделю, которая обеспечивает своевременное сопровождение производства и доставку продукта. Дирекция по персоналу для обеспечения всех процессов отработала систему долговременных отношений с принимаемым персоналом, которая предусматривает существенную мотивацию по результатам выполненного каждого проекта, а также комплекс решений социальных вопросов работников. Мы обеспечиваем спецодеждой и питанием. Важно, что дети наших сотрудников имеют льготы по оплате в детских учебных учреждений, а также имеют возможность отдыхать  летом в лагере. Это наша традиционная практика, и мы будем рады видеть в своем составе руководителей, специалистов и рабочий персонал машиностроительного профиля.

r: Как удается в нелегкое экономическое время выходить на новый уровень и расширять производство, тем самым увеличивая рабочие места?

А.С.: Все это происходит на фоне повальной остановки производства и перехода на трехдневку других машиностроительных предприятий на территории Украины. Портфель заказов концерна «НИКМАС» сложен на длительный срок, и компания предпринимает оперативные меры по обеспечению исполнения заказов. Мы уже говорили о проектном управлении, также это капитализация персонала, возможность получать стабильную и высокую для региона зарплату. Дирекция по персоналу приглашает к сотрудничеству молодых и амбициозных специалистов, которые хотят развиваться, с предложением конкретной программы развития.

Мы платим белую зарплату, и у человека есть гарантии для дальнейшего пенсионного обеспечения. При выплате заработной платы в полном объеме выплачиваются взносы в пенсионный фонд. Мы предлагаем трудоустройство для специалистов со всех регионов страны. Сегодня мы формируем сильную команду, которая будет нести ответственность за результат.

Есть вакансия!

АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш» — лидер Украины по объемам продаж компрессорной техники — в связи с увеличением заказов приглашает на работу:

- инженер-технолог (разработка конструкторско-технологической документации на механическую и слесарную обработку и оснастку, нормирование технологических процессов и пр.);
- инженер-конструктор (разработка технических и рабочих проектов на компрессорную, теплообменную и др. технику, написание руководства по эксплуатации и пр.);
- менеджер по сбыту (осуществление продаж, заключение и сопровождение договоров, поиск потенциальных клиентов, изучение рынка сбыта и пр.);
- токарь, токарь ЧПУ (чистовая работа на станках 16К20/30, ТВ -200/300);
- фрезеровщик и фрезеровщик ЧПУ;
- токарь-расточник ЧПУ;
- сверловщик;
- шлифовщик;
- секретарь;
- администратор проектов.

Обращайтесь по адресу: г. Сумы, пр. Курский, 6, Концерн «НИКМАС» (Отдел подбора персонала каб.104/2), конт. тел.: (050)307- 85-57Виталий Николаевич (в рабочие дни с 08:00 до 18:00).

Резюме можно присылать на электронную почту v.maky@nicmas.com илиjob@nicmas.com

ИД

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  • Вербицкий
    Вербицкий | 26.10.2017, 23:00

    Ржать хочется, читая сказку о концерне «НИКМАС», особенно читая первые абзацы статьи.
    Пишут: «…специалист может получить стабильную заработную плату… Важно, что это выражается в материальном плане». Вы о чём? О не выплачиваемой вовремя зарплате, задержки в выплате которой составляют более 1,5 месяцев? Некоторые даже недавно собирали подписи с обращением в прокуратуру когда эта задолженность вырастала до 2 месяцев. Конечно может молодые «специалисты» там и не плохо устроились, особенно те, которых недавно взяли с десяток, не смотря на нехватку средств. В рабочее время, получая почти как некоторые что проработали десятки лет, они немало времени бездельничают и ходят на обед на полчаса раньше чем положено, вкладывая наверно так «свои знания, способности и время в развитие компании».

    «Правильно выбранная стратегия развития…-это внедрение проектного управления» — говорится в статье. Может в начале это была и правильная идея, но в результате раздули штат верхушки, внедряющей проектное управление, которая пожирает немалые средства и грузит бюрократным бумаготворчеством тех, кто и без них создавал и создаёт продукцию. Можно было сделать это гораздо проще. А количество дармоедов с приличной зарплатой, прилипших в верхушке управления и прожирающих немалые средства, а при этом не дающих почти никакого результата вообще шокирует. А это в разы подымает накладные расходы на производство товара и его конечную цену.

    «Дефицит рабочей силы уже сегодня сказывается..».
    Конечно, потому что одни увольняются при таком положении, а приходящие увидев реальность уносят ноги.

    «Уже сегодня на предприятии успешно работают проектные команды…Важным составляющим такой работы является материальная заинтересованность сотрудников работать в проектах.» — написано. Да, в начале так и было, но постепенно выплата мотивационных денег (помимо зарплаты) сначала начала урезаться, а потом прекратилась — хотя люди немало перерабатывали после основной работы чтобы их получить.

    «Марина Калюжная, редактор концерна «НИКМАС»:…получила свою первую мотивацию.»
    Конечно же получила, ведь она же создаёт сказку о концерне «НИКМАС» в угоду его руководства. Интересно какого содержания её проект принёс пользу в производство товара.

    «Марина Молибог, специалист по методам расширения рынков сбыта: …мой проект еще в процессе реализации, поквартальную выплату за него я уже получила.» — интересно за что это она заранее получает, не реализовав ещё проект и благодаря кому, когда другие не получили за уже реализованные проекты.

    «..в Украине есть ряд компаний, которые …не получают зарплату по 3-4 месяца». А что не получение 1,5-2 месяца — это уже нормально?

    «Коллектив, интеллект предприятия, его рабочие руки оцениваются по достоинству» задержкой зарплаты в 1,5-2 месяца и невыплатами, особенно те, благодаря которым и была создана «большая номенклатура компрессорной и сопутствующей техники и запчастей, различных сварочных агрегатов, генераторов и азотных станций». Особенно в последнее время это проявляется в попытках руководства уменьшить до величины минимальной зарплаты стабильную часть зарплаты, то есть иметь возможность безнаказанно уменьшать её в будущем.

    Поэтому конечно «Есть вакансия!» ибо специалисты с большим опытом начали уходить из-за задержек, невыплат, попыток уменьшить стабильную часть зарплаты и видя раздутый штат дармоедов в управлении.
    А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо…

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