Концерн «НИКМАС» собирает команду

Сегодня загрузка одного из мощнейших машиностроительных предприятий страны позволяет расширять производство, создавать инновационные инжиниринговые решения.

Группа предприятий концерна перегружена работой, сегодня компания нуждается в дополнительных квалифицированных и трудоспособных кадрах. Став частью команды концерна «НИКМАС», специалист может получить стабильную заработную плату, карьерный рост и огромное поле для реализации своих планов. Важно, что это выражается в материальном плане. Сегодня концерн «НИКМАС» дает возможность зарабатывать, но для этого необходимо вкладывать свои знания, способности и время в развитие компании.

Правильно выбранная стратегия развития предприятия позволяет концерну «НИКМАС» успешно развиваться. Одно из инновационных решений, которое было принято компанией, – это внедрение проектного управления. Это позволяет создать команду людей, заинтересованных в успехе, которая несет ответственность за выполнение конкретного заказа, начиная от организации производства и своевременной отгрузки до поставки продукта покупателю.

Дефицит рабочей силы уже сегодня сказывается на производительности крупнейшего машиностроительного предприятия, поэтому новые кадры важны для развития и дальнейшего наращивания производства.

Уже сегодня на предприятии успешно работают проектные команды, которые покрывают конкретные заказы. Важным составляющим такой работы является материальная заинтересованность сотрудников работать в проектах. Компания готова делиться прибылью, и речь идет не о процентах, а многократном увеличении оклада, исходя из достижений каждого проекта. За реализацию конкретного проекта компания выплачивает значительную часть своей прибыли. За реализацию в срок проектных обязательств команда дополнительно получает вознаграждение. И это не просто слова — есть конкретные примеры, которые демонстрируют серьезность намерений концерна.

Марина Калюжная, редактор концерна «НИКМАС»: «Закончила журналистику в СумГУ и в 2015 г. пришла в концерн на должность редактора корпоративной газеты. За эти 2,5 года получила немало опыта, освоив новые навыки и, что самое главное, научилась зарабатывать. Будучи непроизводственником, смогла создать свои проекты и успешно их закрыть. Пару месяцев назад получила свою первую мотивацию и, скажем так, порадовала родителей новой стиральной машинкой и телевизором. Думаю, многие меня поймут, насколько приятно иметь возможность помогать родным, которые в свое время столько в тебя вложили. В этом месяце планирую закрыть еще один проект и уже строю планы на полученную премиальную выплату. Действительно, концерн дает возможность дополнительно зарабатывать абсолютно всем – хоть ты станочник, хоть рядовой «специалист по бумагам». Я не думаю, что настолько сложно найти два-три часа своего дополнительного времени, чтобы в итоге получить неплохие деньги».

Марина Молибог, специалист по методам расширения рынков сбыта: «Сразу после окончания СумГУ («Управление инновационной деятельностью») пришла в компанию. Буквально взяли без опыта работы, за что я очень благодарна. И, думаю, не пожалели. Многому научили и дали возможность молодому специалисту заработать в проектах. Более того, хоть мой проект еще в процессе реализации, поквартальную выплату за него я уже получила. Я занималась продвижением товарных знаков предприятий концерна «НИКМАС». Кстати, мой одноклассник работает токарем на производственной площадке АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш», и в прошлом месяце его бригада отгрузила пару компрессорных станций. Теперь ребята получат свою мотивацию».

В то время как в Украине есть ряд компаний, которые сокращают рабочую неделю, производство и потихоньку вырезаются, а люди не получают зарплату по 3-4 месяца, концерн «НИКМАС» остается флагманом производства и внедрения новых решений.

Коллектив, интеллект предприятия, его рабочие руки оцениваются по достоинству. Поэтому концерн «НИКМАС» хочет собрать лучших специалистов, надежную команду, мощный человеческий капитал. И сегодня у рабочих, разработчиков, управленцев есть возможность попасть в эту команду. От соискателей требуется желание работать и зарабатывать в первую очередь для себя.

Александр Секулер: «Сегодня мы нацелены на создание мощной работоспособной команды»

Полная загрузка заказами до конца текущего года и законтрактованные заказы на следующий год – это приятная положительная динамика для машиностроительной отрасли целой страны. Концерн «НИКМАС» остается лидером этой отрасли не только в своем регионе, но и в Украине. Нацеленная на результат работа дает о себе знать, и уже сегодня предприятие готово выполнять довольно большие объемы работ. Сказывается отсутствие свободных рук, поэтому концерн принимает ряд важных решений для выполнения всех обязательств перед своими заказчиками и сотрудниками. О ситуации на предприятии рассказываетоперационный директор концерна «НИКМАС» Александр Секулер.

r: На предприятии активно развивается проектное управление. Что это такое и насколько эффективно работает такой метод?

Александр Секулер: Концерн «НИКМАС» на рынке компрессорной техники уже 24 года. Сегодня он продолжает развиваться и набирать обороты. В концерне представлена большая номенклатура компрессорной и сопутствующей техники и запчастей, различных сварочных агрегатов, генераторов и азотных станций. Компанией выбрана стратегия развития инжиниринговых уникальных проектов, с целью выхода на рынок с наукоемким продуктом, имеющим товарное покрытие в виде продукции предприятия концерна.

Для достижения требуемого результата внедрен суперсовременный процесс – проектное управление, главной отличительной чертой которого является предоставление права любому руководителю проекта выполнять весь комплекс работ на уровне делегирования прав с комплексной ответственностью за результат и серьезной мотивацией по достижению результата.

r: Много говорится о переходе на шестидневную рабочую неделю. Что это дает предприятию и как скажется на сотрудниках?

А.С.: Для обеспечения ритмичности безусловного исполнения контрактов и заказов компания рассматривает переход на шестидневную рабочую неделю, которая обеспечивает своевременное сопровождение производства и доставку продукта. Дирекция по персоналу для обеспечения всех процессов отработала систему долговременных отношений с принимаемым персоналом, которая предусматривает существенную мотивацию по результатам выполненного каждого проекта, а также комплекс решений социальных вопросов работников. Мы обеспечиваем спецодеждой и питанием. Важно, что дети наших сотрудников имеют льготы по оплате в детских учебных учреждений, а также имеют возможность отдыхать летом в лагере. Это наша традиционная практика, и мы будем рады видеть в своем составе руководителей, специалистов и рабочий персонал машиностроительного профиля.

r: Как удается в нелегкое экономическое время выходить на новый уровень и расширять производство, тем самым увеличивая рабочие места?

А.С.: Все это происходит на фоне повальной остановки производства и перехода на трехдневку других машиностроительных предприятий на территории Украины. Портфель заказов концерна «НИКМАС» сложен на длительный срок, и компания предпринимает оперативные меры по обеспечению исполнения заказов. Мы уже говорили о проектном управлении, также это капитализация персонала, возможность получать стабильную и высокую для региона зарплату. Дирекция по персоналу приглашает к сотрудничеству молодых и амбициозных специалистов, которые хотят развиваться, с предложением конкретной программы развития.

Мы платим белую зарплату, и у человека есть гарантии для дальнейшего пенсионного обеспечения. При выплате заработной платы в полном объеме выплачиваются взносы в пенсионный фонд. Мы предлагаем трудоустройство для специалистов со всех регионов страны. Сегодня мы формируем сильную команду, которая будет нести ответственность за результат.

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- сверловщик;

- шлифовщик;

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Обращайтесь по адресу: г. Сумы, пр. Курский, 6, Концерн «НИКМАС» (Отдел подбора персонала каб.104/2), конт. тел.: (050)307- 85-57Виталий Николаевич (в рабочие дни с 08:00 до 18:00).

Резюме можно присылать на электронную почту v.maky@nicmas.com илиjob@nicmas.com

ИД