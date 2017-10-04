Конфисковать и разобрать: случай на Сумщине

Конфискат аукнулся розыском. Прокуратура подает в международный розыск главу общественной организации «Социнвест», который занимался распределением в «благотворительных целях» конфискованных автомобилей

Речь идет о руководителе общественной организации «Социнвест» Владимире ЛАЗАРЕВЕ. Напомним, год назад были обнародованы списки автомобилей, конфискованных исполнительной службой. Эти 122 автомобиля были распределены управлением юстиции на общественную организацию «Социнвест», которая занималась проблемами инвалидов. Сумская областная прокуратура считает, что 66 из этих 122 автомобилей не были переданы людям с особенными потребностями, а были разобраны на запчасти, которые потом распродали.

Расследованием того, куда деваются автомобили, предназначенные для инвалидов и АТО (помните историю с депутатом городского совета Дмитрием ЛАНТУШЕНКО, который некоторое время пользовался таким автомобилем), также занималась и наша газета. Мы долгое время пытались разыскать эти автомобили. Но тогда в управлении юстиции автомобили «отдали туда, не помним куда» — по истечению года там уничтожили все документы, которые имели отношение к данным аферам. Сегодня же правоохранительные органы выявили, что эти машины были проданы и сумма «навара» составила порядка 3 млн грн.

Осенью 2016 г. нам все же удалось поговорить с директором «Социнвеста» Владимиром Лазаревым. Состоялось даже одно интервью в редакции, куда он приехал, с его слов, с больничной койки. Однако г-н Лазарев так и не привез ни единого документа, хотя уверял, что готов предоставить все бумаги, более того, показать все автомобили, которые ему передавались исполнительной службой. Якобы все они находились в гаражах и годились разве что на металлолом или запчасти (как оказалось, правду говорил – прим. главред). И только два десятка автомобилей остались «на ходу» и, по его словам, помогали жить и перемещаться инвалидам. Хотя люди, знакомые с этой организацией, еще тогда неофициально говорили, что машины давно проданы, а те, что на ходу, помогают явно не инвалидам — мол, даже сам Лазарев ездит на приличной конфискованной иномарке. Только проект «Социального такси», который таки реализовывался на базе тех самых конфискатов, проработал несколько месяцев, да то здесь была задействована всего пара автомобилей.

В общем, в 2016 г. показать журналистам хотя бы одно конфискованное транспортное средство Владимир Лазарев так и не смог. «Они ездят где-то по городу. Ну, я не буду их вам вылавливать. Они где-то ездят», — говорил тогда глава «Социнвеста». Мы продолжали настаивать на демонстрации тех самых ста иномарок, хранящихся в гаражах. Но Владимир Лазарев долгое время кормил обещаниями. Сначала были новогодние праздники, которые он отмечал месяц, потом — снова лечение в стационаре, после этого на связь он больше не выходил. Интересно, что о работе фонда и его руководителя многие люди отзываются положительно. И тогда Владимир Лазарев не отрицал, что получил 122 машины со «списка Назаренко», а еще обвинил журналистов в явно заказном материале. Более того, тут же расширил круг фигурантов, «работающих» с конфискатом. «Если брать период по 2016 г., тогда 70% полученных конфискованных автомобилей будут у Фонда Павловского. А мои — это лишь третья часть! Тогда была негласная команда направлять все конфискованные автомобили на АТО», — разъяснил руководитель «Социнвеста».

Важно, что еще год назад в интервью «r» Владимир Лазарев уже говорил о том, что занимался реализацией конфискованного имущества: «Часть мы разобрали на запчасти и распродали, а деньги направили на мероприятия, которые проводили для инвалидов. Остались от них одни «коробки», которые стоят по гаражам в разных частях города у разных людей, с них ничего не возьмешь». А еще он уверял, что его организацию уже проверяли неоднократно и нарушений не обнаружили.

И вот через год, закончив предварительно еследствие, Сумская областная прокуратура подает в суд, чтобы объявить его в международный розыск. Редакция располагает неофициальной информацией, что сейчас Лазарев находится уже далеко за пределами Украины – в Германии. Пребывание Лазарева в Германии подтверждается также сведениями оперативного подразделения, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области. Сейчас в рамках уголовного производства осуществлен запрос в Государственную пограничную службу о предоставлении информации о пересечении границы Лазаревым и цели его поездки.

Неравнодушные

Год назад узнать о небольшой части «интересных» схем нам помогли люди, имевшие отношение к работе исполнительной службы, или же общественники, претендовавшие на конфискованное имущество. Один из них – журналист и правозащитник Игорь НАЗАРЕНКО. Именно он предал огласке список из 163 автомобилей, конфискованных Сумской таможней в 2011-15 гг. Исполнительная служба передала их самым разным организациям. Выяснить судьбу и увидеть каждый из автомобилей оказалось очень большой проблемой, поскольку это движимое, а порой «недвижимое» имущество после получения тщательно скрывается рядом лиц, причастных к этому процессу. Совершенно очевидно, что это не случайность, а тщательно разработанная афера.

Дело на миллион

Итог таков: «…13 октября 2017 г. прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении директору Благотворительного фонда социальной защиты (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест», который, пренебрегая нравственностью благотворительной деятельности и злоупотребляя своими полномочиями, противоправно реализовал 68 транспортных средств. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины…»

Данное уголовное производство расследуется следователями следственного отдела прокуратуры области с августа 2017 г. До этого — следователями Следственного управления ГУ ЧП в Сумской области, однако из-за неэффективного ведения досудебного расследования следователями СУ ГУНП в Сумской области решением прокурора Сумской области проведение досудебного расследования поручено следователям прокуратуры Сумской области. Основанием для начала уголовного производства стали материалы правоохранительных органов. Какие именно — тайна досудебного расследования.

Прокуратурой и сотрудниками СБУ в Сумской области установлено, что по решению комиссии по распоряжению имуществом указанному фонду безвозмездно предоставлено для использования в благотворительных целях 82 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы. Отчуждение такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом подозреваемый зарегистрировал и поставил на учет в благотворительном фонде лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет. Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально незащищенной, малообеспеченной категории граждан и инвалидам транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 3 млн 276 тыс. грн.

Поскольку подозреваемый избегает общения с органом досудебного расследования, то сообщение о подозрении, как того требует действующее законодательство, вручено взрослому члену его семьи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в данный момент проводятся мероприятия для объявления подозреваемого в международный розыск. Чтобы это сделать, необходимо пройти ряд процедур. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о принудительном приводе подозреваемого, после удовлетворения этого ходатайства и в случае, если привод не будет выполнен, Владимир Лазарев будет объявлен в розыск.

Мы поинтересовались и тем, как могло произойти так, что БО «Социнвест» неоднократно проверялась ранее, но нарушений не было обнаружено. Как объяснили в прокуратуре, информация о проведении проверки и якобы отсутствия нарушений пока проверяются, а действиям лиц, не выявившим нарушений, будет дана правовая оценка.

В связи с автомобилями-конфискантами, распределяемыми общественным советом при Сумском областном управлении юстиции, часто фигурировал Фонд Павловского. В областной прокуратеру сообщили, что в рамках данного уголовного производства этот фонд не проверяется.

Однако у журналистов к руководителю фонда по-прежнему остается много вопросов. Как и его коллега Лазарев, несмотря на многочисленные информационные запросы и обещания, Василий Павловский за все это время также не продемонстрировал ни одного автомобиля, кроме, конечно, того, на котором разъезжал по городу Дмитрий Лантушенко. Главный аргумент – это занятость г-на Павловского; журналисты, по его мнению, своими расспросами очень сильно мешают ему работать. Охотно верим. Мы продолжим интересоваться судьбой этих конфискованных автомобилей и готовы предоставить возможность руководителю ФондА Павловского рассказать о своей деятельности и показать людям те самые транспортные средства.

Фото1: Я уеду жить в Бремен. Возможно, это только совпадение, но руководитель благотворительного «Фонда Павловского» Василий Павловский, который фигурировал в деле с конфискованными автомобилями, в 2015 г. разместил в социальной сети фото дома, надо понимать, только что приобретенного в Германии. Окажутся ли Лазарев и Павловский соседями — вот в чем вопрос?

Фото2: И след простыл. По юридическому адресу организации «Социнвест» на Линейной, 22 журналистам так и не удалось вручить официальный запрос. Письма там принимать некому, поскольку такие здесь не работают, а только числятся

Фото3: Конфискованные блага. Исполнительная служба передала больше ста автомобилей для нужд инвалидов, прокуратура установила, что они были распроданы на запчасти. А в чьих интересах, еще предстоит выяснить

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68 из 122 автомобилей были реализованы на запчасти общественной организацией «Социнвест»

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Прокуратура через суд ждет официального разрешения объявить Владимира Лазарева в международный розыск

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №44