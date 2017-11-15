Конерн «НІКМАС» — якість без компромісів

Передове машинобудівне підприємство країни відповідально заявляє, що говорити про смерть вітчизняного машинобудування ще зарано. Тим паче, що сьогодні саме машинобудівники є одними із головних учасників здобуття нашої державою енергетичної незалежності

Стабільний результат

На початку листопада вітчизняними машинобудівниками Сумського науково-виробничого об’єднання «ВНДІкомпресормаш», що входить до складу концерну «НІКМАС», відвантажено дві пересувні азотні компресорні станції для підприємств ПАТ «Укргазвидобування». Експлуатація таких станцій є вкрай важливою й обов’язковою передумовою для інтенсифікації видобутку газу (передусім, з низькодебітних свердловин) у рамках реалізації життєво важливої програми керівництва держави щодо забезпечення енергетичної незалежності України.

Український Концерн «НІКМАС», заснований ще в 1994 р., є великою промислово-інноваційною структурою, яка об’єднує низку підприємств, розташованих як в Україні (ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», «НВАО «ВНДІкомпресормаш», «Глухівський завод «Електропанель»), так і в інших країнах. Його підприємства спеціалізуються на виробництві сучасного високоефективного і енергозберігаючого обладнання і запасних частин до нього, сервісному обслуговуванні та наданні замовникам прогресивних технологій, інших видів робіт і послуг, завдяки чому вони і стали флагманами компресоробудування в Україні, використовуючи 50-річний досвід проектування і випуску такої техніки, у тому числі й для газовидобувної промисловості.

Вперше в історії «НВАО «ВНДІкомпресормаш» було розроблено та поставлено на серійне виробництво пересувну компресорну станцію високого тиску з продуктивністю 10нм3/хв. та тиском накопичення 250 бар.

При цьому, під час виготовлення зазначеного обладнання його конструкцію було суттєво вдосконалено у порівнянні з попередніми вимогами Замовника. Зокрема, указані станції мають вдосконалену систему змащування останніх ступенів компресорної установки із застосуванням сучасних антифрикційних матеріалів, що дозволяє значно зменшити експлуатаційні витрати з використання мастильних матеріалів, забезпечити довготривале використання мембранних картриджів для розподілу повітря, суттєво продовжити строки використання низки комплектуючих (частин) та унаслідок цього підвищити надійність експлуатації обладнання.

На черзі виготовлення і відвантаження ще семи таких пересувних компресорних станцій на шасі автомобіля КРАЗ (що дозволяє забезпечувати роботу ще одного вітчизняного виробника), в яких, до речі, використовуються такі високотехнологічні складові, як дизельні приводи німецької компанії Deutz, французькі мембранні картриджі РА6050-N1-8B-G3 та низка інших комплектуючих іноземного виробництва загальновідомих компаній.

Переваги співробітництва

На сьогодні концерном «НIКМАС» виконуються три договори за результатами перемоги у чесній конкурентній боротьбі в проведених ПАТ «Укргазвидобування» тендерних процедурах, при цьому економія коштів для держави склала майже 20% за рахунок зменшення вартості обладнання від первинно оголошених закупівельних цін.

Упродовж вже 6 останніх років підприємства Концерну неодноразово визнавалися переможцями тендерних процедур, що проводилися ПАТ «Укргазвидобування», укладали та своєчасно й якісно виконували договори з постачання і монтажу обладнання.

Зокрема, у 2011-2013 роках Концерном було поставлено 20 поршневих компресорів для бурових станків на ФБУ «Укрбургаз», для ГПУ «Полтавагазвидобування» поставлено і змонтовано унікальні гвинтову і азотну компресорні станції, які вже кілька років успішно використовуються для інтенсифікації видобутку газу на Котелевському і Більському родовищах, ще одну азотну станцію поставлено для ГПУ «Львівгазвидобування». Вже цього року передано 18 радіаторів для двигунів бурових станків (ФБУ «Укрбургаз»), дві пересувні азотні станції і газовий компресор (ГПУ «Шебелинкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування»). Усього за ці роки для ПАТ «Укргазвидобування» поставлено майже 50 одиниць обладнання.

До кінця року для ПАТ «Укргазвидобування» планується поставити ще п’ять газових поршневих станцій (для ГПУ «Полтавагазвидобування» і «Шебелинкагазвидобування»), подальша експлуатація яких також сприятиме реалізації програми з інтенсифікації видобутку газу.

Подібна організація співпраці однієї з найбільш великих державних компаній, якою є ПАТ «Укргазвидобування», з концерном «НІКМАС», що є одним із найпотужніших вітчизняних виробників газокомпресорного обладнання, безумовно сприятиме підвищенню ефективності його використання та, як наслідок, забезпеченню державних інтересів з точки зору енергетичної незалежності України.

Більше того, її впровадження слугує яскравим прикладом нових плідних взаємовідносин, що поступово налагоджуються між державними компаніями та вітчизняним приватним бізнесом, який, до того ж, виконує значимі соціально-економічні обов’язки перед Україною (на підприємствах Концерну працює більше 1 800 осіб, до бюджетів різних рівнів тільки за 2015-2016 роки сплачено чималі кошти).

Не просто обладнання

Для групи компаній концерну «НІКМАС» стало гарною традицією створення унікального інноваційного обладнання нового рівня, впровадження індивідуальних інжинірингових рішень для кожного замовника.

Обладнання концерну є високотехнологічною продук­цією, в якій використовуються комплектуючі виробництва загальновідомих компаній Німеччини, Франції, Італії, Південної Кореї та інших розвинених країн. Деякі його зразки взагалі мають унікальний характер. Наприклад, досвід виготовлення і монтажу станції, яку встановлено на Котелевському родовищі, мають усього три країни світу – Мексика, Об’єднані Арабські Емірати і Україна.

Не менш важливо і те, що концерном «Нікмас» накопичено достатній досвід як виготовлення такого обладнання, так і його сервісного обслуговування шляхом невідкладного надання технічних консультацій, оперативного виїзду спеціалістів для діагностики і усунення несправностей в роботі, проведення капітального ремонту, постачання необхідних комплектуючих й інструменту тощо.

Наприклад, успішно здійснено капітальний ремонт азотних станцій для ФБУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» і «Львівгазвидобування», їх працівникам надано низку технічних консультацій, що дозволяє їм надалі ефективно експлуатувати це обладнання. На сьогодні надаються послуги з технічного обслуговування і ремонту компресорних станцій, які експлуатуються ГПУ «Полтавагазвидобування» і «Львівгазвидобування», за укладеними з останніми договорами.

Якщо говорити про подальше використання ПАТ «Укргазвидобування» однотипного обладнання (як вже поставленого концерном, так і такого, що постачається ним за новими договорами) створює сприятливі передумови для помітного підвищення ефективності його експлуатації. Зокрема, це дозволяє суттєво уніфікувати виробничі і технологічні процеси, застосовуючи на підприємствах товариства однотипні системи автоматизованого управління з прив’язкою до вже існуючих систем компресорних станцій.

Крім того, у разі проведення капітальних ремонтів або виникнення аварійних ситуацій це надає можливість оперативно забезпечувати наявне обладнання усіма необхідними запчастинами, комплектуючими і матеріалами безпосередньо від виробника для діагностики, техогляду і будь-яких видів ремонтних робіт.

Й, нарешті, наявність у праців­ників підприємств ПАТ «Укргазвидобування» практичного досвіду експлуатації обладнання Концерну позитивно впливатиме на якість його використання і міжремонтного обслуговування, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню обсягів видобутку газу.

Фото: Вперед до енергетичної незалежності. З новим обладнання концерну «НІКМАС» забезпечується виконання державної програми з інтенсифікація видобуток газу.

ИД