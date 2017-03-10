Кому верят украинцы (инфографика)

Украинский центр политических и экономических исследований имени Александра Разумкова провел опрос, по результатам которого президенту Петру Порошенко доверяет лишь каждый пятый украинец. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

По результатам опроса, если бы прошли внеочередные парламентские выборы, то больше всего голосов набрали бы «Батькивщина», БПП и «Гражданская позиция». Исследование показало, что больше всего голосов, около 11%, получила бы «Батькивщина». За БПП проголосовали бы почти 10% опрошенных, а за «Гражданскую позицию» решили бы голосовать 9,5% украинцев. Опрос показал, что есть еще пять политических сил, которые имели бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах: «За жизнь» — 8,5%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 8,5%, «Самопомич» — 7% и «Оппозиционный блок» — 6,5%. Есть шансы пройти в парламент также у объединения правых партий: — ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус».