Пенсионный фонд Украины с 1 мая осуществил перерасчет пенсий. В общем повышение пенсий в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 миллиона пенсионеров, — сообщает РИА Новости Украина.
Кому и на сколько повысили пенсии (инфографика)
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