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Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины

Сегодня, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все
admin admin
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины

Можно с уверенностью сказать, что курьерская доставка навсегда перестала быть котом в мешке для тех, кто ее заказывает. Еще 15 лет назад, отправляя посылку, бандероль или заказное письмо, мы не могли даже предположить, что можно проследить за маршрутом нашей корреспонденции. Мы расставались с ней в надежде, что рано или поздно наша бандероль или письмо дойдет до своего адресата.

Сегодня все обстоит иначе. Благодаря IT-технологиям рынок экспресс-доставки обрел, как принято сейчас говорить, дополненную реальность. Смысл ее заключается в том, что как только вы отправляете какой-либо почтовый груз, у него тут же появляется «клон» — его виртуальная копия. И это не фокус, а вполне научный факт. Ведь любой груз в пути сопровождает накладная с данными о получателе и штрих-кодом. Вот этот штрих-код и является основой цифровой модели нашего груза, благодаря ему мы имеем возможность проследить, в каком населенном пункте страны в данный момент времени находится наша виртуальная (а вместе с ней и физическая) посылка или письмо. Прозрачность прохождения почтовых грузов является крайне важным условием работы любой службы экспресс-доставки, обеспечивая к ней доверие со стороны заказчиков.

В продолжение разговора об особенностях рынка почтовых услуг хочется отметить, что на этом рынке в отличие от других сегментов экономики практически не отразился нынешний кризис. Наоборот, можно констатировать факт некоторого роста этого рынка, особенно по двум его направлениям: бизнес — частному лицу и частное лицо — частному лицу. Увеличение объема доставляемых грузов в первом случае обусловлено ростом электронной коммерции в Украине: все больше украинцев либо занимается бизнесом в интернете, либо совершают покупки в интернет-магазинах. Развитие рынка экспресс-доставки в направлении «частное лицо — частному лицу» тоже объясняется двумя факторами. Первый — это рост миграции наших соотечественников, которая происходит в силу известных событий на востоке страны. Второй фактор, как и в первом случае, также связан с коммерцией: сегодня украинцы все активней продают различные вещи и товары через сайты бесплатных объявлений, и здесь никак не обойтись без услуг службы доставки. В 2015 г количество доставляемых посылок (речь идет о товарах и различных изделиях) увеличилось на 51%. А вот число пересылаемых документов уменьшилось на 34%, вероятно, потому что все большую силу набирает электронный документооборот.

Одной из ведущих отечественных служб экспресс-доставки является компания «Нова Пошта«. На протяжении многих лет компания заслуженно занимает лидирующую позицию среди предприятий, оказывающих услуги почтовой логистики. Без преувеличений можно сказать, что «Нова Пошта» прекрасно справляется с такой задачей, как доставка груза по Украине. Об этом свидетельствуют цифры. Так, доход компании в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вырос 62,47%. За последующий, 2015 г., «Нова Пошта» продолжила расширять долю рынка доставки, и эта величина достигла 31,5%, обеспечив компании одно из первых мест на Олимпе почтовой логистики. Пожалуй, это самый впечатляющий результат среди отечественных почтовых компаний. И этот результат неслучаен. Столь существенный рост «Новой Почты» стал возможным благодаря следующим ее сильным сторонам:

  • Эффективная логистика, которая обеспечивает оперативную и экономически обоснованную доставку грузов.
  • Качественная и разноплановая упаковка — от нее зависит сохранность грузов.
  • Грамотная сортировка грузов также влияет на скорость их доставки конечным получателям.
  • Разветвленная сеть представительств компании создает удобство как получателю, так и отправителю. Благодаря такой широкой сети «Нова Пошта» имеет больше контактов с клиентами, компания доступней и ближе всем, кто пользуется ее услугами.

Встречая отделения компании в разных уголках городов и сел Украины, все чаще возникает мысль, что «Нова Пошта» была здесь всегда. Это — несомненный успех для компании.

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Комментировать (1)

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 15:39

    А Новая почта научилась доставлять посылки из Китая? Мало того, что недобросовестно потеснила Укрпочту на международных пересылках, так еще и посылки не может доставить!

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