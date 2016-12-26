О качестве услуг пока говорить не будем. Какая часть зарплаты в Европе и США идет на оплату коммунальных тарифов и сколько платят в Украине выяснили «Вести».
Коммуналка в разных странах: сколько платят (инфографика)
О качестве услуг пока говорить не будем. Какая часть зарплаты в Европе и США идет на оплату коммунальных тарифов и сколько платят в Украине выяснили «Вести».
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