Коммуналка по-новому в Сумах

Энергетики поменяли расчетный период, «А-Муссон» хочет увеличить тарифы, а правительство изменило нормы потребления энергоносителей

Только успевай следить за новшествами. В понедельник 13 февраля на сайте мэрии появилась информация о том, что компания «А-Муссон» намерена скорректировать существующие тарифы. Сейчас в Сумах платят по тарифам, утвержденным в апреле прошлого года. И стоимость их составляющих уже не соответствуют фактическим затратам предприятия. За этот период ГСМ подорожали на 45%, минимальная зарплата увеличилась в два раза, поменялись размеры единого социального взноса и амортизационных отчислений. По данным предприятия, дальнейшее применение действующих тарифов может привести к ухудшению качества услуг. Тариф предлагают увеличить в среднем на 20% (см. таблицу). Уровень рентабельности для населения составляет 0%, бюджетных учреждений — 9,77%, для других потребителей — 40,91%.

Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов — ежедневно, для жителей частного сектора — один раз в неделю.

Предложения по поводу тарифов можно направлять до 27 февраля по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, тел.: (0542) 22-35-59, эл. адрес: yana.amuson@mail.ru.



Электрошок

В феврале жители области получили платежки за электроэнергию, где встречались просто астрономические цифры. Если раньше мы платили в январе за ноябрь, то в феврале нам пришел счет за декабрь и январь. В «Сумыоблэнерго» новый порядок расчетов объяснили изменениями в законодательстве. 20 сентября 2016 года вступили в силу изменения к Правилам пользования электрической энергией для населения (постановление Кабинета министров Украины № 591 от 23.08.2016). Выполняя требования этого постановления, ПАО «Сумыоблэнерго» с 1 февраля ввело новый порядок расчетов с населением за потребленную электроэнергию. Теперь расчетный период с 1 по 1 число месяца, а раньше – с момента снятия показаний контролерами. Расчеты появились на основании среднесуточного потребления. Вся необходимая информация указана в платежках. Там же – варианты передачи данных.

Если будете их передавать путем СМС-сообщений или по телефону в колл-центр, то следует это делать в течение пяти дней: по два рабочих до конца месяца и в первые три — следующего.

Напомним, с 1 марта в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения с 1,29 грн. до 1,68 грн за кВт•ч в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт•ч

Новые социальные нормы

Украинское правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. На основании постановления Кабмина №51 от 6 февраля пересмотрены социальные нормативы.

В частности, пересмотрены нормативы использования:

* тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

* электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

* природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. м до 5,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах. Принятое постановление не предусматривает перерасчет размеров действующих субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 г.

В зоне ответственности «А-Муссон» с 1 мая 2016 г. жители многоэтажек платят 9,13 грн. с человека в месяц, частного сектора – 6,26 грн.

«В январе получили письма от предприятий о приостановлении субсидий 637 семьям. После проработки субсидии были приостановлены 274. Дирекции КСПУ надо работать с потребителями, которые вовремя не получают зарплату. У них была причина не платить», — Татьяна Масик, директор департамента социальной защиты населения.

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