Кого в Украине обеспечат высокой пенсией (инфографика)

Кому хорошо будет жить на пенсии с новым законом? Как выяснилось, его авторы все же позаботились о военных и раненных в АТО, но также неплохо себя будут чувствовать прокуроры, депутаты, министры. По мнению экспертов, многие госчиновники и депутаты быстренько запасутся справками об особых заслугах перед родиной и ринутся выбивать себе надбавки в местные органы власти, — сообщают «Вести».