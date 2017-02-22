В пятницу на некоторых улицах Сум временно отключат свет из-за ремонтных работ на воздушных линиях, электрооборудовании и подключения новых абонентов.
С 8:00 до 15:00 света не будет по ул. Краснопольской, Молодежной, Карбышева (д. №№ 51-95), Басовской (д. №№ 105-107), Урожайной (д. №№ 109-111,86-88), Матросова;
с 9:00 до 12:00 — по ул. Косовщинской (д. №№ 43-91,36-94), пер. Косовщинский.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
Кого и где обесточат в Сумах
В пятницу на некоторых улицах Сум временно отключат свет из-за ремонтных работ на воздушных линиях, электрооборудовании и подключения новых абонентов.
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