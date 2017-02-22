Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.03 Пятница

Кого и где обесточат в Сумах

Сегодня, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Кого и где обесточат в Сумах

В пятницу на некоторых улицах Сум временно отключат свет из-за ремонтных работ на воздушных линиях, электрооборудовании и подключения новых абонентов.
С 8:00 до 15:00 света не будет по ул. Краснопольской, Молодежной, Карбышева (д. №№ 51-95), Басовской (д. №№ 105-107), Урожайной (д. №№ 109-111,86-88), Матросова;
с 9:00 до 12:00 — по ул. Косовщинской (д. №№ 43-91,36-94), пер. Косовщинский.
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Напечатать Письмо автору Просмотров 86 Комментариев 0

читайте также
В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор
В Сумах ночью отключат Тополянский водозабор
22.02.2017, 15:50 Новость
Панорама Панорама 22.02.2017, 15:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 46 Комментариев 0
В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото) 3 фото
В Сумах пригородная маршрутка попала в ДТП (фото)
20.02.2017, 14:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.02.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 478 Комментариев 0
«Пороблено» в Сумах (фото) 2 фото
«Пороблено» в Сумах (фото)
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 551 Комментариев 0
Весна покажет: 4 троллейбуса для Сум
Весна покажет: 4 троллейбуса для Сум
14.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 14.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 162 Комментариев 0
Тротуары Сум почистят щеткой
Тротуары Сум почистят щеткой
23.01.2017, 16:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.01.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 142 Комментариев 0
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
06.01.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 249 Комментариев 0
Сумы снова без логотипа
Сумы снова без логотипа
21.12.2016, 18:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.12.2016, 18:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 106 Комментариев 0
Гибридная жизнь
Гибридная жизнь
21.12.2016, 17:31 Блог
Соломон Слабоженский Соломон Слабоженский 21.12.2016, 17:31 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 430 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, должна ли Украина разрешить выступать на «Евровидении 2017» участнице от России Юлии Самойловой?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Компания «Автомеханика» поможет вам открыть свою СТО
Вчера, 14:43
admin admin Вчера, 14:43 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Современные ноутбуки: как выбрать лучший
21.03.2017, 15:54
admin admin 21.03.2017, 15:54 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Интерьер в стиле поп-арт
15.03.2017, 16:19
admin admin 15.03.2017, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Єврокомісія незадоволена "Роттердамом +", повідомили Порошенку http://espreso.tv/news/2017/03/17/yevrokomisiya_nezadovolena_quotrotterdamom_quot_povidomyly_poroshenku
22.03.2017, 16:50
chupaka к материалу
Решение СНБО о блокаде (инфографика)
Формула "Роттердам+доставка морем+перевалка у порту" ДІЄ НА ВСЕ ВУГІЛЛЯ, що спалюється на станціях теплової генерації (75% належить ДТЕК). Незалежно від ...
22.03.2017, 16:45
chupaka к материалу
Полумеры для дороги: как поступают в Сумах (фотофакт)
Очередная покупка по завышенной цене от коммунальной Сумской детской клиники Св.Зинаиды - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-24-000233-b
21.03.2017, 11:12
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII