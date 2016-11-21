Когда взятки – не гладки

На Сумщине на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен председатель сельского совета

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства председателем одного из сельских советов Краснопольского района от физического лица неправомерной выгоды за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий на территории села.

В понедельнику, 9 января 2017, правоохранители задокументировали факт передачи для председателя сельского совета 10 тыс грн мужчине, который не был осведомлен о незаконных действиях главы села.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении должностному по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба ведомства.