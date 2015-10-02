Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.12 Вторник

Когда нужно вводить прикорм грудному ребенку?

02.10.2015, 11:25 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Когда нужно вводить прикорм грудному ребенку?

Наступает долгожданный момент в жизни любого грудного ребенка, когда он не только учится агукать и осознанно тянуть ручки к маме и папе, но и начинает есть «взрослую» пищу. Под взрослой пищей мы подразумеваем прикорм, который обычно состоит из кисломолочных продуктов, соков и пюре из овощей и фруктов, каш, мяса и рыбы.

Главный вопрос, который интересует молодых мамочек, когда дело касается кормления их малышей: Когда начинать вводить прикорм?

На этот счет у ученых и врачей, занимающихся вопросами детского питания, существует две основных точки зрения. Одни специалисты придерживаются мнения, что первый прикорм следует давать в возрасте 4 месяца, другие устанавливают несколько более поздний срок — 6 месяцев. Однако в одном вопросе обе стороны единогласны: прикорм нельзя вводить в питание ребенка раньше четырех месяцев. Почему? Попробуем разобраться.

Пищеварительная система грудного ребенка в первые недели и месяцы являет собой очень нежную и несовершенную систему, способную усваивать только грудное молоко и специальные детские смеси и, наоборот, неготовую принять что-либо иное. Попытка накормить ребенка раньше указанного срока «взрослой» пищей может привести к плачевным результатам, вплоть до сбоев пищеварительной системы и возникновения аллергии и непереносимости к определенной пище.

Ребенок непрерывно, почти как у Пушкина, растет «не по дням а по часам», и к четырем месяцам его поджелудочная железа начинает вырабатывать такое количество ферментов, которого уже достаточно для переработки и усвоения не только материнского молока, но и другой пищи. Одновременно с этим в организме ребенка формируется кишечная микрофлора; благодаря развитию ряда рефлексов малыш учится, не давясь, есть относительно густую пищу.

Со временем грудное молоко перестает справляться с запросами растущего организма. И вот тут приходит на помощь прикорм — набор новых, еще неизвестных ребенку продуктов, которые обеспечивают его организм необходимыми для развития энергией, пищевыми элементами и витаминами. Таким образом прикорм продолжает эстафету, начатую молоком матери, расширяя диапазон усваиваемых продуктов питания и вдобавок учит малыша жевать.

Но и это еще не все. Ученые — сторонники более раннего применения прикорма называют еще один довод в пользу того, что новые продукты нужно вводить не позднее четырехмесячного возраста. Именно в этот период малыш начинает живо интересоваться окружающим его миром, ребенок пробует все на ощупь и на вкус, в том числе и пищу. Ученые считают, что нужно обязательно воспользоваться этим моментом и добавить в рацион новорожденного ребенка еще незнакомую ему «взрослую» пищу. В противном случае, если начать давать прикорм в более позднем возрасте, например, в шесть месяцев, есть риск того, что малыш, уже утратив прежнее любопытство и закрывшись от нового, откажется принимать неизвестные продукты.

Немного подытожим.. Если прикорм не вызывает никаких осложнений со здоровьем вашего ребенка (например, не возникает дисбактериоз, пищевая аллергия), то взрослую пищу желательно вводить в рацион малыша не раньше, но и не позднее четырех месяцев. Польза от прикорма, напомним, не вызывает сомнений. Это:

- обогащение организма необходимыми пищевыми элементами и витаминами;

- развитие пищеварительной системы, которое возможно только с получением новых продуктов, побуждающих поджелудочную железу вырабатывать новые ферменты, без которых невозможно дальнейшее здоровое развитие всего организма ребенка;

- тренировка жевательного аппарата малышей;

- развитие у кишечника навыков сокращения и способности продвигать «к выходу» пищевую кашицу и освобождаться от нее, таким образом способствуя нормальному стулу ребенка и защищая его от запоров.

Разумеется, могут быть исключения. Нередко молодые матери начинают прикармливать своего малыша в более раннем возрасте, скажем, в три месяца. Это возможно в тех случаях, когда ребенок не наедается грудным молоком. Тогда будет очень кстати, например, вареная телятина, мелко перемолотая на мясорубке или кофемолке. Если ребенок, поев, успокоится и уснет — значит, вы приняли правильное решение и выбор прикорма оказался верным. Ведь сытое чадо — счастливое чадо.

Напечатать Письмо автору Просмотров 447 Комментариев 1

читайте также
Способы борьбы с курением табака
Способы борьбы с курением табака
17.11.2015, 14:16
admin adminych admin adminych 17.11.2015, 14:16 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 221 Комментариев 0
Что такое ВРТ
Что такое ВРТ
09.11.2015, 15:55
admin adminych admin adminych 09.11.2015, 15:55 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Первый ребенок в Украине, зачатый вне организма его матери, появился в Клинике репродуктивной медицины им. В.И. Грищенко 4 фото
Первый ребенок в Украине, зачатый вне организма его матери, появился в Клинике репродуктивной медицины им. В.И. Грищенко
20.10.2015, 14:37
admin adminych admin adminych 20.10.2015, 14:37 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 440 Комментариев 0
Татуировки: стоит ли делать?
Татуировки: стоит ли делать?
21.09.2015, 10:24
admin adminych admin adminych 21.09.2015, 10:24 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 146 Комментариев 1
Какие бывают солнцезащитные очки Ray-Ban
Какие бывают солнцезащитные очки Ray-Ban
14.07.2015, 11:57
admin adminych admin adminych 14.07.2015, 11:57 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 472 Комментариев 0
Виды болей в пояснице, их диагностика и лечение
Виды болей в пояснице, их диагностика и лечение
09.07.2015, 11:59
admin adminych admin adminych 09.07.2015, 11:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 244 Комментариев 0
Когда цветные линзы становятся лечебными?
Когда цветные линзы становятся лечебными?
02.06.2015, 13:16
admin adminych admin adminych 02.06.2015, 13:16 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 126 Комментариев 0
Покупайте парфюм в интернете — будете пахнуть, как леди
Покупайте парфюм в интернете — будете пахнуть, как леди
16.03.2015, 14:25
admin adminych admin adminych 16.03.2015, 14:25 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 267 Комментариев 0
Теги
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Ирина Каменева
    Ирина Каменева | 10.12.2017, 16:46

    Полезная статья, автору спасибо) Моему сыночку сейчас 5 месяцев, на ГВ, ввожу прикорм. Даю овощные пюре, соки, кашу, кисломолочный продукт бифивит http://zakvaski.com/production/bifivit-vivo.html . Все готовлю сама, магазинным продуктам не доверяю.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Прокуратура в качестве истца
Сегодня, 18:13
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:13 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Среднее образование в Великобритании
08.12.2017, 17:49
admin adminych admin adminych 08.12.2017, 17:49 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
“Екологічний орієнтир”: в Сумах підбили підсумки енергоефективності міста
24.11.2017, 14:25
admin adminych admin adminych 24.11.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 79 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 695 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам центральная искусственная елка, которую установили на площади Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Преимущества ворот для гаража от компании Horman Украина
Вчера, 19:40
admin adminych admin adminych Вчера, 19:40 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Альгицид для бассейна от «АкваДоктор» — эффективное средство в борьбе с водорослями
08.12.2017, 19:08
admin adminych admin adminych 08.12.2017, 19:08 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Шнурок на шею — стильный подарок к Новому году
07.12.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 07.12.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Источники бесперебойного питания от Технфокс
07.12.2017, 11:50
admin adminych admin adminych 07.12.2017, 11:50 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Преимущества образования в Англии от компании Edukation
06.12.2017, 17:43
admin adminych admin adminych 06.12.2017, 17:43 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
последние комментарии
Ирина Каменева к материалу
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
Спасибо за рецепты, нужно будет попробывать. А мне в короткие сроки избавится от лишних кг помогла йогуртовая диета. В течении ...
Сегодня, 10:47
Сергей Федоров к материалу
О лидерах и аутсайдерах: средняя зарплата в Украине и мире (инфографика)
Банду ГЕТЬ! Банду ГЕТЬ! Банду ГЕТЬ! Порошенко, чемодан — вокзал — Россия! Саакашвили, добро пожаловать в Украине!!! ВСЕ, кто НЕДОВОЛЕН МАРОДЁРСТВОМ и ...
Вчера, 20:52
ДимаКочетков к материалу
Серйозні знайомства — запорука тривалих відносин
А я не знакомлюсь ни с кем, не до отношений мне сейчас,сосредоточен на карьере! А если хочу развлечений на одну ...
Вчера, 16:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII