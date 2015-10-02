Когда нужно вводить прикорм грудному ребенку?

Наступает долгожданный момент в жизни любого грудного ребенка, когда он не только учится агукать и осознанно тянуть ручки к маме и папе, но и начинает есть «взрослую» пищу. Под взрослой пищей мы подразумеваем прикорм, который обычно состоит из кисломолочных продуктов, соков и пюре из овощей и фруктов, каш, мяса и рыбы.

Главный вопрос, который интересует молодых мамочек, когда дело касается кормления их малышей: Когда начинать вводить прикорм?

На этот счет у ученых и врачей, занимающихся вопросами детского питания, существует две основных точки зрения. Одни специалисты придерживаются мнения, что первый прикорм следует давать в возрасте 4 месяца, другие устанавливают несколько более поздний срок — 6 месяцев. Однако в одном вопросе обе стороны единогласны: прикорм нельзя вводить в питание ребенка раньше четырех месяцев. Почему? Попробуем разобраться.

Пищеварительная система грудного ребенка в первые недели и месяцы являет собой очень нежную и несовершенную систему, способную усваивать только грудное молоко и специальные детские смеси и, наоборот, неготовую принять что-либо иное. Попытка накормить ребенка раньше указанного срока «взрослой» пищей может привести к плачевным результатам, вплоть до сбоев пищеварительной системы и возникновения аллергии и непереносимости к определенной пище.

Ребенок непрерывно, почти как у Пушкина, растет «не по дням а по часам», и к четырем месяцам его поджелудочная железа начинает вырабатывать такое количество ферментов, которого уже достаточно для переработки и усвоения не только материнского молока, но и другой пищи. Одновременно с этим в организме ребенка формируется кишечная микрофлора; благодаря развитию ряда рефлексов малыш учится, не давясь, есть относительно густую пищу.

Со временем грудное молоко перестает справляться с запросами растущего организма. И вот тут приходит на помощь прикорм — набор новых, еще неизвестных ребенку продуктов, которые обеспечивают его организм необходимыми для развития энергией, пищевыми элементами и витаминами. Таким образом прикорм продолжает эстафету, начатую молоком матери, расширяя диапазон усваиваемых продуктов питания и вдобавок учит малыша жевать.

Но и это еще не все. Ученые — сторонники более раннего применения прикорма называют еще один довод в пользу того, что новые продукты нужно вводить не позднее четырехмесячного возраста. Именно в этот период малыш начинает живо интересоваться окружающим его миром, ребенок пробует все на ощупь и на вкус, в том числе и пищу. Ученые считают, что нужно обязательно воспользоваться этим моментом и добавить в рацион новорожденного ребенка еще незнакомую ему «взрослую» пищу. В противном случае, если начать давать прикорм в более позднем возрасте, например, в шесть месяцев, есть риск того, что малыш, уже утратив прежнее любопытство и закрывшись от нового, откажется принимать неизвестные продукты.

Немного подытожим.. Если прикорм не вызывает никаких осложнений со здоровьем вашего ребенка (например, не возникает дисбактериоз, пищевая аллергия), то взрослую пищу желательно вводить в рацион малыша не раньше, но и не позднее четырех месяцев. Польза от прикорма, напомним, не вызывает сомнений. Это:

- обогащение организма необходимыми пищевыми элементами и витаминами;

- развитие пищеварительной системы, которое возможно только с получением новых продуктов, побуждающих поджелудочную железу вырабатывать новые ферменты, без которых невозможно дальнейшее здоровое развитие всего организма ребенка;

- тренировка жевательного аппарата малышей;

- развитие у кишечника навыков сокращения и способности продвигать «к выходу» пищевую кашицу и освобождаться от нее, таким образом способствуя нормальному стулу ребенка и защищая его от запоров.

Разумеется, могут быть исключения. Нередко молодые матери начинают прикармливать своего малыша в более раннем возрасте, скажем, в три месяца. Это возможно в тех случаях, когда ребенок не наедается грудным молоком. Тогда будет очень кстати, например, вареная телятина, мелко перемолотая на мясорубке или кофемолке. Если ребенок, поев, успокоится и уснет — значит, вы приняли правильное решение и выбор прикорма оказался верным. Ведь сытое чадо — счастливое чадо.