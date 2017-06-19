Время удивительных людей

Практически каждый день украинцы устанавливают новые уникальные и неповторимые рекорды. В Книге Рекордов Украины немало достижений и жителей Сумщины

Сила воли, желание победить, выдержка и патриотизм, физическая подготовка и уникальные таланты отличают украинцев. В Национальном реестре рекордов Украины сотни самых выдающихся людей, самых лучших достижений, самых талантливых детей. Каждый год свои заявки в украинский реестр рекордов присылают больше тысячи человек, и треть из этих заявок становятся рекордами. Достижения украинцев фиксировались еще до принятия Независимости, продолжают регистрироваться сегодня, и несколько десятков наших рекордов стали достижениями мирового значения. В последние годы рекорды наших земляков становятся все более патриотичными. Возможно, толчком для этого стали события Революции Достоинства и военные действия на востоке страны.

В воскресенье 20 августа в Сумы привезли один из таких рекордов. Юная художница из прифронтового городка Покровска Донецкой области инициировала создание карты Украины, в которую попали рисунки тысяч детей и взрослых со всех уголков страны. В том числе и Сумской области. Этот рекорд — самое большое полотно, выполненное масляными красками большим количеством людей. Участвовали в установлении рекорда около 10 тыс. человек.

Не теряются в этом списке самых талантливых и сумчане. В нашем городе не так давно было установлено несколько патриотических рекордов — сумчанин Артем ГАРИН отличился феноменальной памятью, а спортсмен из Конотопа Валерий ПАСТУШЕНЕКО запомнился рекордным числом кульбитов, выполненных за один раз.

Сумской след

В четверг 24 августа в Сумах планируют зафиксировать новый рекорд, представив жителям самую большую вышиванку. Авторство этого достижения принадлежит известному сумскому кутюрье Петру СОРОКЕ. В Сумах уже был установлен рекорд, к которому также приложил руку этот мастер, – огромная сумка была подарена городу на 360-летие.

Рекордная сумка. На День города, который отмечали 5 сентября 2015 г., был установлен рекорд Украины – самая большая сумка. Сшита она из разных лоскуток ткани дизайнером Петром Сорокой в рамках проекта «Город Сумы — город счастья». Мастеру помогали простые горожане — присоединиться к отделке гигантской вещицы могли все желающие. На изделии размещены и три маленькие сумочки, подписанные словами «вера», «надежда», «любовь», над которыми надпись «С нами Бог». Ширина сумки 5,45 м, высота – 7,5 м, глубина – 0,65 м.

Альтанка из селфи. В областном центре 30 января 2015 г. был установлен еще один национальный рекорд — изображение Альтанки из селфи сумчан. До сих пор в Украине не использовали в одной композиции более 3 тысяч фото. Были не просто собраны 3024 селфи, а еще и выложены в виде символа города. Рекорд попал в категорию «Искусство». Собирали композицию более часа. А сами селфи сумчане присылали работникам Агентства промоции «Сумы» на протяжении месяца. Селфи поделили на две категории – светлые и темные и выложили в замысловатую композицию. Макет композиции Альтанки разрабатывали тоже в Сумах. В изображении символа нашего города, составленного из селфи его жителей, 54 ряда фото по вертикали и 56 – по горизонтали. Ширина композиции – 5, 28 м, а длина – 7,38 м.

Орнамент на плитке. Нашему городу принадлежит самый длинный украинский орнамент, нарисованный на тротуарной плитке. К сожалению, он не выдержал испытания временем и сегодня остался только на фотографиях. Напомним, что рекорд был зафиксирован во всеукраинский день вышиванки, 21 мая 2015 г. Длину рекорда измеряли при помощи специальной рулетки. Расстояние, которое зафиксировал измерительный прибор, составило 473,8 м. Это оказалось в два раза больше, чем орнамент, нарисованный в Тернополе. По словам организаторов Максима Галицкого и Людмилы Бей, чьи имена вписаны теперь в Книгу рекордов Украины, на рисунок ушло около 110 л краски – красной и черной и более 30 часов работы. Тротуарную плитку разрисовывали 10 человек, к которым присоединялись все желающие.

Домино из книг. В ноябре 2014 г. в нашем городе был установлен не только национальный, но и международный рекорд. В помещении Научной библиотеки (тогда еще УАБД) по случаю Дня украинской письменности и языка организовали флеш-моб «Книжное домино». Суть его в том, чтобы не только повторить, но и превзойти рекорд, недавно установленный бельгийцами и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Они задействовали 4840 книг, создали из них сложные конструкции, а затем внезапно свалили одну книгу, которая методом домино мгновенно все разрушила. Организовать подобный флэш-моб, но с большим количеством книг, предложили студенты академии. Всего в организации и проведении флеш-моба приняли участие около 50 человек. Еще вечером 7 ноября в читальном зале, двух атриумах и вестибюле библиотеки были выстроены друг за другом в сложных конфигурациях 5200-5300 книг. Рекорд был установлен с пятой попытки.

Человеческий фактор. 24-летний сумчанин установил рекорд, назвав по памяти 10 101 цифру после запятой числа Пи. Это достижение вывело Артема ГАРИНА на седьмое место в европейском рейтинге менталистов — людей, имеющих выдающуюся память. И сделал он это в июне 2015 г., побив свой предыдущий рекорд в 5 тыс. цифр после запятой. Парень не допустил ни единого промаха. Правда, трижды его немного подводила дикция, и он произносил слова недостаточно четко. По крайней мере, эксперты не были уверены, что разобрали сказанное. Тогда они его просили назвать, например, пять тысяч семьсот четвертое число после запятой. И каждый раз человек-компьютер справлялся с задачей, причем с лету, без заминок.

27-летний трейсер Валерий ПАСТУШЕНКО из Конотопа установил рекорд после шести лет занятия паркуром. 2 октября 2013 г. любитель-акробат с первой же попытки пересек стадион, крутил сальто за сальто, не останавливаясь и не спотыкаясь. 37 раз перевернулся назад через руки за 41 секунду! Среди опытных трейсеров только 10 таких кульбит подряд уже считается достижением.

С Украиной в сердце

Каждый год в Национальный реестр рекордов Украины поступает более тысячи обращений. Практически каждый день украинцы готовы устанавливать по три рекорда. Треть из них добиваются своего. В каждом новом ежегодном издании Национального реестра рекордов — сотни достижений. И это далеко не предел. Есть десятки и сотни уникальный людей, силачей, гениев, ученых, творцов и мастеров. Никто из них не получает финансового вознаграждения, нет государственных премий или льгот, но каждый день наш народ готов покорять все новые и новые вершины.

Гербы бывают разные. На вершине горы Говерла на Закарпатье 30 добровольцев из Харькова и Закарпатья выложили собственными телами Герб Украины, попав таким образом в списки отечественных рекордсменов. Инициатор восхождения и установления рекорда — харьковчанин Роман Веприцкий. Все участники – добровольцы. На Говерлу поднимались двумя группами – харьковчане с востока, закарпатцы – с запада, а уже на горе обе группы воссоединились и приступили, собственно, к установлению рекорда. Живой рисунок занял почти 90 кв. м. Его признали самым большим символом, созданным когда-либо из человеческим тел.

Самый маленький герб был выкован вручную из осколков российских «Градов», которые залповым огнем обстреливали позиции украинских бойцов на Донбассе. Идея создания такого символа, сегодня уже оберега для украинских волонтеров, принадлежит Наталье ГРЕБЕНЩИКОВОЙ — организатору XIII Международного ножевого шоу «Сталева грань». Среди погибших после обстрелов из тех самых градов под Шахтерском был талантливый украинский кузнец Петр ФЕДОРЯКА. Именно ему участники рекорда – кузнецы Роман и Руслан МАРЮТЫ, Владлен ШЕЛЮГ, Петр ПАШКО, Станислав КРАСЮК, Андрей ЗУБРИЦКИЙ и Сергей ПОЛЯКОВСКИЙ – посвятили свой маленький шедевр. Размер самого маленького кованого герба – 18х19 мм. После регистрации рекорда его авторы подарили миниатюрный шедевр винницким девушкам-волонтерам из группы «Бойові бджілки».

А еще украинские ученые в 2016 г. вырастили крупнейший Герб Украины из риса на поле в Херсонской области. В этом году они установили еще один рекорд – вырастили портрет Шевенко все на том же поле из того же риса..

Цвета национального флага. В Харькове в прошлом году ко Дню независимости создали рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса – цветочную композицию в виде украинского флага. Украинская символика стала все чаще появляться в новых рекордах наших граждан. К примеру, в Житомире установили рекорд с наибольшим количеством причесок с сине-желтыми лентами на одной локации. В Черкассах заплели самую длинную 12-метровую косу, в которую тоже вплели ленточку с цветами национального флага.

Самый большой национальный флаг на фасаде здания расположен в Житомире. Его установили на здании Житомирского учебно-производственного предприятия УТОГ. Площадь этого флага – 450 кв. м. (длина — 40 м, высота — 11,25 м). Идея вывесить флаг-рекордсмен принадлежит директору предприятия, которое шьет бронежилеты для украинской армии.

Одним из самых трогательных рекордов с украинской символикой зафиксировали в Старобельске на Луганщине. Здесь люди не понаслышке знают о войне. Для них дети со всей Украины присылали слова поддержки на тетрадных листах. В одном из них ребенок написал: «Може, моя кулька спуститься на землю, де стоїть з автоматом сепаратист. Я хочу, щоб він прочитав мого листа і перестав стріляти. У мене тут живе мама і братик. Хай знає, що ми не хочемо війни». Маленькие свидетели большой, но необъявленной войны выпустили в небо 1980 синих и желтых шариков. Они ждут мира.

Сегодня украинцы устанавливают самые удивительные рекорды в самых разных областях. Культура, кулинария, искусство, спорт, сила, гибкость. У нашей нации есть все шансы в ближайший год установить 365 новых рекордов!

Цитата:

«Каждый из нас рожден мечтателем. Но не каждый способен взлетать в своих мечтаниях в заоблачные выси. Счастлив тот, кто реализует на практике самые смелые и необычные проекты. В жизни всегда найдется место собственному рекорду», —

Валентин Щербачев, автор Книги необычных рекордов Украины.

Фото1: Рекордный символ. В городе Сумы сшили самую большую сумку, которая стала уникальной

Фото2: Селфимания. Из рекордного числа фотографий сумчан выложили еще один символ города

Фото3: Восстановлению не подлежит. Рекорд на ул. Соборной уже стерся, хотя его пытались прорисовывать несколько раз

Фото4:

Фото автора: Успех в единстве. Художники всей страны присоединились к благотворительному марафону в поддержку воинов АТО, установив уникальный рекорд

Врез:

В День независимости 24 августа в Сумах снова будут устанавливать рекорд

мировой масштаб

Их знает мир

Украина в Книге рекордов Гиннесса упоминается 38 раз. Некоторые из украинских рекордов держатся до сих пор, другие же удалось побить другим странам, но записи о наших достижения в мировой книге самых выдающихся достижений остались до сих пор.

Выше, быстрее, сильнее

Спортивные достижения украинцев до сих пор остаются непреодолимыми для их иностранных коллег.

Сергей БУБКА удивил мир – за свою карьеру спортсмен установил 35 мировых рекордов. На открытых стадионах с ним и до сих пор никто не сравнится.

Гимнастке из Херсона Ларисе Латыниной до сих пор нет равных по количеству олимпийских наград среди женщин. Она поднималась на пьедестал рекордные 14 раз, причем 9 раз — за золотом. Больше только у американского пловца Майкла ФЕЛПСА.

Самое большое число медалей, завоеванных женщиной на одной отдельно взятой Олимпиаде, – семь. Принадлежат они Марии ГОРОХОВСКОЙ. На ее счету 2 золотые и 56 серебряных медалей, завоеванных в Хельсинки в 1952 г.

Самый длинный тройной прыжок совершила Инесса КРАВЕЦ в Гетеборге (Швеция) 10 августа 1995 г.

Еще одна украинка в Книге рекордов Гиннесса – Нина ГЕРЯ. Она дольше всех в мире смогла удерживать «Геркулесовы столбы» (два 200-кг снаряда, соединенных 30-кг цепью) – 47,72 сек. и выше всех подбросила кег с пивом – на 3,9 м. Рекорды установлены в 2012 г. Еще одной самой сильной женщиной в 2014 г. в Милане стала украинка Ольга ЛЯЩУК. Она быстрее всех раздавила бедрами арбузы – три штуки за 14,65 сек..

Самый сильный жонглер тоже родом из Украины. Наибольший общий вес, которым жонглировал человек, составляет 26,98 кг. Это три колеса, которыми оперировал Денис ИЛЬЧЕНКО 17 июля 2013 г.в Великобритании.

Самые выносливые

Украинцам принадлежит ряд рекордных марафонов. Самый долгий марафон чтецов был установлен в Острожском национальном университете 18 марта 2014 г. Марафон продолжался 455 часов 58,45 минут. Отличились украинцы и в песенном марафоне. В Киеве на протяжении 110 часов 15 секунд выступали 350 групп и более 1800 сольных исполнителей.

Самое долгое путешествие на скутере с двигателем 50 куб. см было совершено Теодором РЕЗВЫМ и Евгением СТОЯНОВЫМ, которые двигались по маршруту Одесса- Улан-Уде с 11 июля по 11 сентября 2013 г. Рекордный марафон в виндсерфинге исчисляется 71 часом и 30 минутами. И совершил его Сергей НАЙДИЧ на озере Радищев в Симферополе с 6 по 9 июня 2003 г.

Алексей ГУЦУЛЯК в Кирило-Трыловском парке (Коломыя) установил мировой рекорд – рекордное пребывание человека в прямом контакте со снегом. Он продержался 60 мин. 8 сек.

Украинская изобретательность

Наибольший размах крыльев у самолета, наибольшая грузоподъемность и наибольший груз, поднятый самолетом, — все это о модифицированной шестимоторной версии украинского самолета Ан-124, известного как Ан-225 «Мрия». Его размах крыльев 88,4 м – это больше, чем у любого другого самолета в мире. Первый свой полет этот гигант совершил 21 декабря 1988 г. Изначально сконструирован под грузоподъемность до 600 т, в 2000-2001 гг. его днище было укреплено, мощность выросла до 640 т. Эта модель была выпущено в количестве всего двух штук. «Мрия» смогла поднять в воздух генератор для электростанции весом в 187,6 т. Произошло это 11 августа 2009 г. в аэропорту «Ганн» во Франкфурте, Германия.

Украинцы отличились на весь мир созданием еще одного летательного аппарата. Первый вертолет современного образца был запатентован Игорем СИКОРСКИМ, выходцем из Украины, в США в 1931 г.

Не силой единой

Самая большая резиновая печать была изготовлена в Украине. Ее высота — 1,3 м, диаметр — 1 м и вес — 102,6 кг считаются рекордными в мире. Сделана она из грецкого ореха, вишни и резины. Презентовали эту печать в Киеве 6 июня 2002 г.

Самая длинная линия из цветов в мире высажена в Харькове 24 августа 2013 г. Ее протяженность почти 3 км. Еще одна цветочная композиция, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, – самый большой ковер из цветов площадью в 13,075 кв.м, выложенный в виде украинского флага. Размер композиции – 161х81,1, была создана в Киеве 23 августа 2016 г.

Самая большая в мире мозаика из пончиков была выложена на украинском Фестивале пампушек во Львове 7 января 2012 г. Состояла из 1040 пампушек.

Мировой рекорд по объему засеянного зерна был установлен 24 апреля 2003 г. в С. Майское Днепропетровской области. Площадь посева составила – 571,9 га ярового ячменя. При этом использовалось более 74 т зерна.

Фото1: Рекордсмен среди рекордсменов – легкоатлет Сергей Бубка

Фото2: Одна из сильнейших женщин мира – Нина Геря

Фото3: Непревзойденный и уникальный украинский самолет «Мрия»

Наталия Гончарук, «Панорама» №35