Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь

Алкоголь — причина огромного количества болезней. А Украина — на 5-м месте в мире по смертности из-за него. И скоро праздники. Пора задуматься о том, что и сколько мы пьем, и как это влияет на здоровье, — сообщает Business Views.

Днепропетровщина — лидер по количеству смертей из-за алкоголя

В целом на юге и востоке страны по этой причине умирает больше людей. А на западе выделяются Львовская, Закарпатская и Хмельницкая области.

А меньше всего украинцев умирает от алкоголя в столице



Больше всего смертей из-за проблем с психикой после употребления алкоголя на Закарпатье

А из-за дегенерации нервной системы больше всего украинцев умирает в Одесской, Сумской и Запорожской областях

А вот умерших из-за алкогольной полинейропатии в Украине почти нет

Это болезнь, из-за которой нарушается работа периферических нервов. Ею болеет как минимум 80% алкоголиков. Симптомы — атрофия мышц ног, нарушение чувствительности, синеватая кожа кистей и стоп, нарушения речи. Сопровождается психическими нарушениями.

Вылечиться можно, но нужно, в том числе, полностью перестать пить.

Зато многие умирают из-за болезней сердца

Поражение сердца возникает у половины алкоголиков. Полностью вылечиться нельзя, можно только остановить развитие болезни и облегчить состояние.

Усугубляется тем, что вместе с сердцем поражаются почки печень, органы дыхания.

Алкоголь уничтожает печень

Он — причина разных поражений печени, в том числе ее полного разрушения. Ткань печени просто замещается соединительной тканью.

Больше всего смертей от алкогольной болезни печени на Закарпатье, в Луганской и Николаевской областях.

Случается и банальное отравление алкоголем. И тут снова лидер — Днепропетровщина

Не злоупотребляйте алкоголем и будьте здоровы!