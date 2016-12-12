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Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь

Алкоголь — причина огромного количества болезней. А Украина — на 5-м месте в мире по смертности из-за него. И скоро праздники. Пора задуматься о том, что и сколько мы пьем, и как это влияет на здоровье, — сообщает Business Views.
Днепропетровщина — лидер по количеству смертей из-за алкоголя
В целом на юге и востоке страны по этой причине умирает больше людей. А на западе выделяются Львовская, Закарпатская и Хмельницкая области.
А меньше всего украинцев умирает от алкоголя в столице


Больше всего смертей из-за проблем с психикой после употребления алкоголя на Закарпатье

А из-за дегенерации нервной системы больше всего украинцев умирает в Одесской, Сумской и Запорожской областях

А вот умерших из-за алкогольной полинейропатии в Украине почти нет
Это болезнь, из-за которой нарушается работа периферических нервов. Ею болеет как минимум 80% алкоголиков. Симптомы — атрофия мышц ног, нарушение чувствительности, синеватая кожа кистей и стоп, нарушения речи. Сопровождается психическими нарушениями.
Вылечиться можно, но нужно, в том числе, полностью перестать пить.

Зато многие умирают из-за болезней сердца
Поражение сердца возникает у половины алкоголиков. Полностью вылечиться нельзя, можно только остановить развитие болезни и облегчить состояние.
Усугубляется тем, что вместе с сердцем поражаются почки печень, органы дыхания.

Алкоголь уничтожает печень
Он — причина разных поражений печени, в том числе ее полного разрушения. Ткань печени просто замещается соединительной тканью.
Больше всего смертей от алкогольной болезни печени на Закарпатье, в Луганской и Николаевской областях.

Случается и банальное отравление алкоголем. И тут снова лидер — Днепропетровщина

Не злоупотребляйте алкоголем и будьте здоровы!

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