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Какие люди задержаны на Сумщине

Сегодня, 10:56 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Какие люди задержаны на Сумщине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под «руководством» Сергея Курченко. Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. По ряду финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти восемьюстами миллионами гривен Нацбанка Украины.
Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района и задержали его.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений и доставлены в Киев для избрания судом меры пресечения, — сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области

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