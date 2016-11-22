Какие лекарства могут исчезнуть из аптек (инфографика)

С февраля многие недорогие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы могут пропасть из аптек. Из-за госрегулирования цен их будет просто невыгодно поставлять в Украину, — сообщают РИА Новости Украина



Новый год начался для украинцев с многообещающих реформаторских нововведений, одним из которых стало введение государственного регулирования цен на лекарства. Минздрав 23 января указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. На перечень лекарств установлены предельные цены (высшая граница цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия. Подчеркивается, что «предельная оптово-отпускная цена рассчитывается как наименьшая референтная цена единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах».