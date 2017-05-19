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Как забавляются в Сумах (фото)

Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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22 мая полиция задержала хулиганов, которые развлекались стрельбой по машинам из пневматического оружия. 33-х летняя сумчанка утром вместе с четырехлетним сыном направлялись на автозаправку, когда неожиданно услышала звон разбитого стекла боковых дверей своей легковушки. Обернувшись, она увидела напуганного сына, осыпанного стеклом. Ирина выбежала из машины и сразу заметила на балконе пятого этажа одной из многоэтажек несколько человек, один из которых целился из пистолета в ее направлении.
В это время мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. Полицейские по требованию женщины остановились. Второй выстрел уже пришелся на их машину.
Патрульные быстро «вычислили» квартиру, из которой велась стрельба, и, заблокировав путь к бегству вероятным подозреваемым, вызвали на помощь смежные наряды и следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Хулиганов задержали. Ими оказались 31-летний владелец квартиры и его гости — ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель и его 33-летняя подруга. Все они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Понимая, что за такие« развлечения »придется отвечать, троица решила избавиться пистолета. В дальнейшем полицейские нашли его в кустах под домом, изъяли и направили на экспертное исследование, — комментирует событие начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. — Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие ».
За содеянное приятелям теперь грозит наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской област

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