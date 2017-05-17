Как выжить в жару (инфографика)

Синоптики обещают жару на большей части территории Украины — воздух прогреется до 35-37°. Правила поведения в такую погоду — в инфографике РИА Новости Украина. Уже в 10 областях Украины объявили чрезвычайную, самого высокого — пятого класса, пожарную опасность.