Синоптики обещают жару на большей части территории Украины — воздух прогреется до 35-37°. Правила поведения в такую погоду — в инфографике РИА Новости Украина. Уже в 10 областях Украины объявили чрезвычайную, самого высокого — пятого класса, пожарную опасность.
Как выжить в жару (инфографика)
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