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Как выбрать качественный товар для детей

30.09.2016, 21:30 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin admin
Как выбрать качественный товар для детей

Дети — наше все. Поэтому, выбирая товары для своего ребенка: одежду, мебель, предметы повседневного обихода, игрушки, игры, детский транспорт и т. д. — мы стараемся очень внимательно подходить к мелочам. Мелочи — ключевое требования при выборе любого товара для детей. Отметим, что это — универсальное требование, которое можно предъявить практически к каждому изделию, адресованному ребенку.

В самом деле, попутешествуйте по интернету, и вы убедитесь, что практически все заботящиеся о своей репутации интернет-магазины, предлагающие детские товары, с особым вниманием и пиететом относятся к своим покупателям. Пример такого интернет-магазина — супер-пупер маркет, как он себя называет, Shket.ua. На его сайте http://shket.ua широко представлены детские товары: автокресла, детская мебель, игрушки, коляски, обувь, одежда, средства по уходу за ребенком, школьные товары, товары для спорта и активного отдыха, детский транспорт и т. д. Этот интернет-магазин отличает одно замечательное качество — большая любовь к своим маленьким потребителям. Эта любовь выражается в том числе и в следующих вещах.

У товара должна быть инструкция

Инструкция — это показатель того, что товар сертифицирован и, таким образом, разрешен для пользования им малышом (как правило, в этом документе сообщается, что данное изделие изготовлено из экологически безопасных материалов). Кроме того, в инструкции записаны правила пользования изделием и возраст ребенка, на который товар рассчитан. В общем, ребенку без инструкции никак, как взрослому без паспорта.

Товар должен быть безопасным для ребенка

Как бы ни старался производитель и каким бы ни был щепетильным магазин, они не могут на сто процентов гарантировать, что то или иное изделие абсолютно безопасно для ребенка. Как быть? Ответ один: самому побеспокоиться о безопасности своего малыша. Выбирая какой-либо товар для ребенка, обращаем внимание прежде всего на:

- Материал. Не поленитесь со всех сторон рассмотреть то, чем в последствии будет пользоваться ваше чадо. Цвет, размер, вес, форма, даже запах — все важно в момент принятия решения о покупке. Ведь слишком яркий, вызывающий цвет или навязчивый, приторный запах могут навести на мысль, что при изготовлении данного изделия использовались сомнительные краски и другие небезопасные материалы.

- Детали. Будьте начеку: насколько детали, которые входят в состав игрушки или другого изделия, безопасны для его здоровья и жизни. Мелкие детали: винтики, гаечки — или, наоборот, большие: веревочки, шнурки, отдельные элементы мебели — по-своему опасны: одни малыш может проглотить, в других запутаться, о третьих пораниться. Острые углы, шероховатая, плохо обработанная поверхность, трещины — этого, разумеется, нужно избегать, поскольку наличие подобных дефектов свидетельствует о том, что данное изделие невысокого качества и может в любой момент сломаться или испортиться.

Разумеется, далеко не все родители обладают нужными навыками и желанием скрупулезно подходить к вопросу выбора того или иного товара для своего малыша. В этом случае советуем вам обращаться за покупками в интернет-магазины, пользующиеся не только популярностью, и но и хорошей репутацией. О репутации магазина свидетельствуют прежде всего отзывы покупателей, оставленные на сайте, и опыт ваших знакомых: не поленитесь расспросить их об интересующем вас магазине. Это поможет вам сделать стоящую покупку, а главное, купить вашему малышу качественный товар.

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  • Катерина Федорова
    Катерина Федорова | Сегодня, 12:19

    Да, полностью согласна с выше написании. Я тоже очень внимательно подхожу к выбору товаров для ребенка. Если это игрушки то обязательно должны быть сертифицированы, а одежда только от проверенных брендов. В последнее время и себе и дочке одежду покупаю только от украинского производителя ТМ Модус. Неделю назад заказала у них несколько детских платьев http://tm-modus.com.ua/catalog/platyya , все модели модные и хорошо сшиты. И мне и дочери они понравились.

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