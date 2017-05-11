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Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?

11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?

Выбрать автоматический выключатель, если учитывать величину тока короткого замыкания, нелегко даже опытному электромонтажнику. А ведь немаловажным условием является необходимость учитывать этот параметр. Для его обозначения пользуются выражением «предельная коммутационная способность».

Величина допустимого тока короткого замыкания указывается в виде числа непосредственно на корпусе выключателя, а также в прилагаемой к нему инструкции. Данная величина может выражаться либо в А (амперах), либо кА (килоамперах).

Максимальный ток короткого замыкания является такой величиной, при которой автомат произведет расцепление контактов, сняв напряжение с электропроводки и питаемых электроустройств.

Важность правильного подбора выключателя особенно хорошо понимается электромонтерами, работающими в электроэнергетической промышленности. Ведь на электрических подстанциях и сооружениях, расположенных рядом с ними, величина тока короткого замыкания подчас огромна.

Все чаще в жилых домах можно увидеть новые автоматы, обеспечивающие защиту от токов короткого замыкания. Это объясняется необходимостью замены устаревших аппаратов, которые имеют неправильные установки срабатывания по току короткого замыкания, новыми моделями.

Сначала автоматический выключатель подбирают исходя из максимального тока короткого замыкания. Далее определяется требуемый номинальный ток автомата, его времятоковая характеристика и число полюсов, далее бренд, например, автомат Шнайдер Электрик.

Величина тока короткого замыкания

Она обуславливается суммарным сопротивлением электропотребителей и отходящих к ним линиям, где возможно возникновение тока короткого замыкания.
Если брать во внимание тот факт, что сопротивление точки короткого замыкания ничтожно мало, то гипотетически ток короткого замыкания должен бесконечно возрастать. Потому что согласно закону Ома ток определяется как: I=U/R.

Но в действительности сопротивление никогда полностью не исчезает. Так, сама линия электропередачи характеризуется наличием сопротивления. Сопротивление движению току оказывают всевозможные контакты, защитное оборудование. Все это вместе увеличивает суммарное сопротивление системы потребителей, ограничивая теоретическую величину тока короткого замыкания.

Сейчас используется три главных ряда модульных автоматов с предельной коммутационной способностью:

1) 4500 А. Самый популярный аппарат защиты в жилищной инфраструктуре, где сопротивление подходящих к домам линий от подстанций до гипотетической точки замыкания может превышать 0,05 Ом. Обычно сопротивление здесь часто близко к величине 0,5 Ом при токе короткого замыкания примерно 0,5 кА.

2) 6500 А. Защищает жилые и общественные постройки при сопротивлении линии приблизительно 0,04 Ом и токе короткого замыкания до 5500 А. Но ток редко бывает столь большим.

3) 10000 А. Защищает промышленное оборудование в основном в виде автомата на вводе электроэнергии. Ток до 10 кА обыкновенно появляется в непосредственной близости к подстанции.

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