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Как встречать год Огненного Петуха

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как встречать год Огненного Петуха

Как все мы знаем, год Огненного Петуха по восточному календарю начинается несколько позже, чем наш календарный. Фактически он наступит лишь 28 января, однако не стоит пренебрегать тотемом наступающего года и лучше заранее воздать ему причитающиеся почести, — сообщает cosmo.
Петух — очень буйная и неспокойная птица. Её характер свойственен и году, в котором следует ожидать много бурь и эмоций. Тем не менее это значит, что год Огненного Петуха будет слишком сложным и не даст нам времени для продыха. Надо лишь правильно прочувствовать характер этой птицы, найти с ней общий язык, подружиться, и тогда ее покровительство будет вам обеспечено на весь год.
Сделать это не так уж и сложно. Самое главное — это правильно встретить Хозяина наступающего 2017 года. Для этого нужно соблюсти ряд несложных рекомендаций: надеть нужные вещи, правильно сервировать стол, подобрать макияж и с оглядкой на символ года украсить ёлку. Эта статья расскажет о том, что необходимо сделать, чтобы подружиться с Огненным Петухом.
Где и с кем встречать?
Петух — птица дома и уюта, а потому он не выносит шум, чужаков и чрезмерное раздолье. Лучше всего встретить приход 2017 года в узком семейном кругу за щедрым, но не роскошным столом. Воздержитесь от бурного празднования: праздник должен царить в настроении, а не сотрясать соседские стены.
Петух — домовитый хозяин, и пренебрежение правилами гостеприимства может вызвать его гнев. Поэтому обязательно вручите подарки всем гостям.
Неплохо после застолья отправиться на улицу, причём хорошо, если у Вас есть собственный двор, где можно уютно провести время всё в той же домашней компании.
Вопреки мнению, что пёстрые фейерверки придутся Огненному Петуху по душе, это не так. Подобные вещи он не одобряет, поскольку считает это расточительством. Если Вы хотите произвести благоприятное впечатление на символ наступающего года, вложите усилия в создание правильной атмосферы, подарки и угощение.
Как украсить дом?
Петух издревле живёт возле человека, и когда близится год, находящийся под управлением этой птицы, она входит в наши дома и пытается освоиться, подыскать себе уголок. Если мы хотим найти общий язык с тотемом года и задобрить его, известного своим вспыльчивым нравом, то в первую очередь следует обустроить всё в доме так, чтобы Петух почувствовал себя желанным и дорогим гостем.
Как это сделать? Не сложно. Вспомните, где живут петухи и что любят. Конечно же, на ум приходит деревня. Исходите из этого: добавьте в дом деревенской атрибутики, не забудьте и о любимой еде петухов — зёрнах. Отличным решением будет запастись декоративным гнездом для прихотливой птицы.
Но ни в коем случае не используйте настоящие яйца и перья для украшения дома — это оскорбит Петуха, и тогда он может отвести удачу от Вашего дома на целый год.
А для того, чтобы её, наоборот, привлечь, смело используйте изображения Петуха. Принцип «кашу маслом не испортишь» тут действует как нельзя лучше. Чем больше изображений и фигурок Петуха у Вас в доме, тем более довольной будет эта тщеславная птица.
Также не забудьте про атрибуты, связанные с домашним уютом: вышивка, пледы, подушечки и подстилки. Украсьте ими ваш дом, это также придется по вкусу Хозяину года.
Что надеть?
Чтобы заручиться удачей на весь 2017 год, не лишним будет уделить внимание тому, в какой одежде Вы встречаете Огненного Петуха.
Почти всем знакам Зодиака небесные светила рекомендуют одеться броско или даже экстравагантно. Единственное исключение здесь — Стрельцы, для которых полезнее будет элегантный и практичный наряд, без лишних украшений.
Большинству знаков Зодиака следует обратить внимание на одежду красных и огненных оттенков, либо аксессуары таких цветов. Это обязательное требование к Вашему внешнему виду. Но есть и исключения. Ракам звёзды советуют подобрать себе серебристую или голубую одежду. Рыбам лучше выбрать что-то нетривиальное, дикое, быть может, взывающее. А Девам следует надеть что-нибудь пастельных тонов.
Всем остальным стоит обратить внимание на пёстрые и яркие одежды. Роскошные наряды непременно положительно скажутся на Вашем благополучии.
Огненный Петух одобряет различные аксессуары, которые будут кстати всем знакам Зодиака. Выбор ограничивается только Вашей фантазией: от сумочки до диадемы, от брошки до массивного ожерелья, лишь бы это гармонировало с пёстро-огненной символикой наступающего года.
Относительно того, какой именно вид одежды подобрать, строгих правил нет: подойдут хоть джинсы, хоть платье — лишь бы Ваш вид был опрятен и отвечал всем перечисленным рекомендациям.
Макияж
Макияж — одно из главных средств найти общий язык с привередливой птицей. Здесь следует проявить фантазию и не ограничивать себя в формах самовыражения. Самые дикие и смелые эксперименты будут одобрены символом наступающего года. Подойдут различные виды грима, рисунки, наклейки, маски и другие способы украшения. Приоритетны яркие и огненные цвета.
Единственное требование — всё должно быть сделано красиво и аккуратно, так что если сами не умеете создать качественный узор, попросите кого-то помочь Вам в создании образа.
Для более скромных и консервативных людей или просто тех, чьё окружение не сможет правильно понять подобные эксперименты, отличной альтернативой станет более яркий макияж, возможно, имеет смысл подкрасить губки еще более яркой помадой, отличной от той, что вы пользуетесь в повседневной жизни. Не бойтесь, символ года оценит ваш энтузиазм и проявит свою благосклонность к вам!
Прическа
Встретить год Огненного Петуха можно с различными причёсками. Выбор хвостика, косички, ровных волос или завитков никак не повлияет на Ваши отношения с птицей-покровителем наступающего года. Гораздо важнее другое — то, насколько ухоженными будут волосы. Петух не одобряет растрёпанности и неаккуратности. Приложите максимум усилий, чтобы сделать причёску идеальной.
Самым отважным на Новый год небесные светила предлагают поэкспериментировать с окрашиванием прядей в различные цвета. Для самых смелых эксперимент — создание шедевра в форме гребешка. Безусловно, такая тематическая причёска придётся по душе Огненному Петуху. Однако эта рекомендация не является обязательной, и для большинства подойдут просто красивая укладка и аккуратный внешний вид.
Как накрыть стол?
В первую очередь подберите скатерть. Лучше всего, если она будет красного, рыжего или оранжевого цвета. Никаких лишних украшательств на стол лучше не ставить, поскольку Огненный Петух ценит простоту. Зато Вы очень порадуете эту пёструю птицу, если среди посуды окажется и деревянная, особенно если она расписана под хохлому.
В целом старайтесь придерживаться деревенской кухни и колорита. Стол может быть уставлен щедро, но без изысков — никаких экстравагантных блюд и деликатесов использовать не стоит.
Отдайте предпочтение вегетарианскому столу. Имейте в виду, что наличие мяса, в особенности птичьего, сильно обидит Огненного Петуха, и он может отыгрываться за это в течение всего 2017 года.
Не забудьте о выпечке — она придётся тотему года по душе, в особенности если в ней не будут использованы яйца.
На столе поставьте фигурку Петуха — это обязательно принесёт благополучие и счастье в дом.
Что дарить?
Петух — птица практичная и предусмотрительная, а потому подарки в этот год должны выбираться так, чтобы они действительно пригодились человеку, а не были бы передарены или убраны куда-то на чердак. Постарайтесь отказаться от сувениров и всяких тривиальных идей, вроде рамок для фотографий. Задумайтесь о том, что нужно тому или иному человеку, что может пригодиться ему в быту или будет соответствовать его увлечениям.
Самые актуальные и беспроигрышные варианты это:
— приглашения на мероприятия, путёвки куда-либо, подарочные сертификаты;
— техника;
— вещи, полезные в хозяйстве.
Следует уделить внимание яркой и броской упаковке. И не забудьте приложить к основному подарку ещё и изображение или фигурку Петуха.
И конечно же, всегда полезно ознакомиться с предпочтениями человека, а также теми подарками, которые придутся ему по вкусу, исходя из знака Зодиака.

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