Как в Украине сократилось количество школ и учащихся (инфографика)

Что происходило с системой среднего образования Украины в течение последних 26 лет. Начиная с 1991 года, по всей стране прекратили работу порядка 5 тысяч средних общеобразовательных учебных заведений. Особенно активно закрытие школ происходит в последние годы, — сообщает «Слово и Дело». Так, в 2013-2014 учебном году были приостановлена работа 276 школ, в 2014-2015 – 214, в 2015-2016 – 234, в течение прошлого учебного года – еще 241. С открытием новых заведений все, к сожалению, не столь живо: известно, что в 2012-2013 году в эксплуатацию приняли 15 школ (это на всю страну!), в 2013-2014 – 9, 2014-2015 – 5, в следующем году – 4 и в прошлом – всего 1.

Уменьшилось и количество учителей: если в 1991-1992 году их насчитывалось 543 тыс, то сейчас – 438 тыс. Впрочем, количество учащихся и средняя нагрузка на одного учителя также стали меньше. В частности, если в 1991-1992 учебном году на одного педагога приходилось 15 школьников, то сейчас – только 8. Непропорциональность сокращения количества учителей и учеников видна и из таких цифр: по сравнению с 1991-1992 годом в 2016-2017 году в школы пошли вдвое меньше детей. Тогда в стране насчитывалось 7,102 млн школьников, а по состоянию на 1 сентября 2016 года – лишь 3,846 млн.

Интересна еще и такая статистика. В последние годы процент охвата детей средним образованием уменьшается. Падение едва заметное, но оно есть. Если в 2010-2011 учебном году в младшей школе учились 95,2% детей соответствующего возраста, то в прошлом году этот показатель составлял лишь 83,9%. Охват в 5-9 классах в начале десятилетия составлял 94,6%, теперь – 94,3%. Продолжали обучение в старшей школе в 2010-2011 году 44,8% подростков, в прошлом году – 43,8%.

И напоследок. В Кабмине в последнее время любят рассказывать о развитии сети опорных школ. В связи с этим сообщаем: в настоящее время в стране работают 338 таких школ. Больше всего – в Кировоградской области – 53. 37 опорных школы функционируют во Львовской области, 30 – в Житомирской, 29 — в Киевской. 22 опорных средних учебных заведений функционируют на Волыни, 20 – на Полтавщине, по 18 – в Днепропетровской и Харьковской областях. Остальные регионы заметно отстают по этому показателю. На Закарпатье же по состоянию на август 2017 года еще нет ни одной опорной школы.