На майские праздники украинцы традиционно открывают сезон пикников, но цены на продукты не радуют. Шашлык в этом году обойдется на 20% дороже прошлогоднего. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.
Как в Украине подорожали продукты (инфографика)
Напечатать Письмо автору Просмотров 103 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
22.02.2017, 17:06 Новость
21.02.2017, 10:25 Новость
16.02.2017, 12:12 Новость
15.02.2017, 12:19 Новость
14.02.2017, 12:26 Новость
Панорама Подписаться 14.02.2017, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 128 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 11:26 Новость
10.02.2017, 10:23 Новость
09.02.2017, 19:25 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 501 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 106 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...03.05.2017, 22:23
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...03.05.2017, 12:42