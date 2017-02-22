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Как в Украине подорожали продукты (инфографика)

Вчера, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Как в Украине подорожали продукты (инфографика)

На майские праздники украинцы традиционно открывают сезон пикников, но цены на продукты не радуют. Шашлык в этом году обойдется на 20% дороже прошлогоднего. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

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