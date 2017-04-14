Как сумские экстремалы в Киеве гуляли (фото)

В Киеве в Днепровском районе прогулка двух родных братьев по железнодорожной колее закончилась трагически. двое братьев из Сумской области в возрасте 20-25 лет решили попить пива на крыше вагона. Наплевав на опасность — вероятность получить удар током напряжением 27 тыс. вольт, они залезли на вагон и были поражены током, сообщает Эспрессо.

Один брат получил смертельный удар и остался лежать на крыше вагона — оттуда его вскоре сняли спасатели, после того, как обесточили линию.

Второй также получил высоковольтный удар, после чего упал на землю. Свидетели рассказывают, что на нем просто горела одежда, им удалось как-то содрать горящую одежду — врачи «скорой» госпитализировали его почти голого с электротравмой и ожогами различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа.