Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.05 Суббота

Как сумские экстремалы в Киеве гуляли (фото)

Вчера, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В Киеве в Днепровском районе прогулка двух родных братьев по железнодорожной колее закончилась трагически. двое братьев из Сумской области в возрасте 20-25 лет решили попить пива на крыше вагона. Наплевав на опасность — вероятность получить удар током напряжением 27 тыс. вольт, они залезли на вагон и были поражены током, сообщает Эспрессо.
Один брат получил смертельный удар и остался лежать на крыше вагона — оттуда его вскоре сняли спасатели, после того, как обесточили линию.
Второй также получил высоковольтный удар, после чего упал на землю. Свидетели рассказывают, что на нем просто горела одежда, им удалось как-то содрать горящую одежду — врачи «скорой» госпитализировали его почти голого с электротравмой и ожогами различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напечатать Письмо автору Просмотров 171 Комментариев 0

читайте также
ДТП на Сумщине
ДТП на Сумщине
14.04.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 242 Комментариев 0
На Сумщине «погорел» экоинспектор 2 фото
На Сумщине «погорел» экоинспектор
13.04.2017, 08:08 Новость
Панорама Панорама 13.04.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 147 Комментариев 0
На Сумщине у россиянки выявили старинную икону 2 фото
На Сумщине у россиянки выявили старинную икону
23.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 23.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 37 Комментариев 0
На Сумщине недавно вернувшийся из АТО порезал вены
На Сумщине недавно вернувшийся из АТО порезал вены
10.03.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.03.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 318 Комментариев 0
На Сумщине мужчина повесился у кладбища
На Сумщине мужчина повесился у кладбища
10.03.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.03.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 441 Комментариев 0
На Сумщине полиция задержала грозившего взорвать гранату военнослужащего
На Сумщине полиция задержала грозившего взорвать гранату военнослужащего
09.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 09.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 74 Комментариев 0
Опасная работа: смерть в лесу
Опасная работа: смерть в лесу
26.01.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 192 Комментариев 0
Смертельный пожар на Сумщине (фото) 4 фото
Смертельный пожар на Сумщине (фото)
26.01.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 124 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 501 Комментариев 0
Опросы

Что для вас 9 Мая?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 106 Комментариев 0
Почему стоит отправиться в Египет: рецепт удачного заграничного тура
27.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Выборы на Сумщине: лидеры определены
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...
03.05.2017, 22:23
Анна Янчук к материалу
Люди-звери: в Сумах накажут живодера
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...
03.05.2017, 12:42
Анна Янчук к материалу
Сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники
Не понимаю этих переносов типа понедельник 8 мая сделаем выходным, но в субботу 13 мая придется его отработать. Какой смысл? ...
03.05.2017, 12:39
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII