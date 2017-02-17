Прошедшая неделя оказалась богата «красными днями» православного календаря. В пятницу, 7 апреля — Благовещение, в день, когда «птица гнезда не вьет», спешили на работу и по другим суетным делам. Однако, задерживались у лотков, выставленных перед храмом. Там продавались пирожки, сувениры, еще что-то к празднику, который с работой не совместим. Покупателей мало, но любопытствующих достаточно. Просящие подаяние особо многочисленны. Они в этот «ударный» день выстроились в два ряда. В воскресенье, 9 апреля «Вербна неділя» или Вход Господен в Иерусалим. Этот праздник встретили дружно, массово, рядами выстроились у храмов святить пучки вербы. Чтобы тут же поразвлекаться по-детски, похлестать друг друга, с присказкой: «не я бью — верба бьет». Вроде бы ничего особенного, но старинная традиция объединяет и настраивает на позитив. А уж вера — дело сугубо индивидуальное.
Как сумчане встретили церковные праздники (фото)
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