Как сумчане встретили церковные праздники (фото)

Прошедшая неделя оказалась богата «красными днями» православного календаря. В пятницу, 7 апреля — Благовещение, в день, когда «птица гнезда не вьет», спешили на работу и по другим суетным делам. Однако, задерживались у лотков, выставленных перед храмом. Там продавались пирожки, сувениры, еще что-то к празднику, который с работой не совместим. Покупателей мало, но любопытствующих достаточно. Просящие подаяние особо многочисленны. Они в этот «ударный» день выстроились в два ряда. В воскресенье, 9 апреля «Вербна неділя» или Вход Господен в Иерусалим. Этот праздник встретили дружно, массово, рядами выстроились у храмов святить пучки вербы. Чтобы тут же поразвлекаться по-детски, похлестать друг друга, с присказкой: «не я бью — верба бьет». Вроде бы ничего особенного, но старинная традиция объединяет и настраивает на позитив. А уж вера — дело сугубо индивидуальное.