Как в Сумах живут секретарши. Правда, не все

Дом площадью 200 кв. м продается в Сумах за $125 тыс. Согласно данным Единого судебного реестра по этому адресу в июне 2012 года 12 соток купила 19-летняя Яна Сусиденко, которая ныне известная как секретарша Сумского окружного админсуда, — сообщают «Наші гроші». На этом участке она построила три дома площадью 221, 195 и 194 квадратных метра.



Два дома из трех попали в декларации Сусиденко, а третий с землей под ним Сусиденко в конце 2014 подарила 86-летнему Прокопию Малюку.

В декларации секретарша суда также указала, что ездит на Audi Q7 2007 года выпуска. Эту машину в июле 2016 ей дала в пользование 80-летняя пенсионерка Валентина Майковская. Эта же пенсионерка регистрировалась до 2012 года владелицей земли в поместье по ул. Багряного в Сумах, где сейчас живет глава хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко.



Последнего недавно задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве $26 тыс. взятки. По адресу усадьбы Александра Коваленко также регистрировался отец Яны Сусиденко — Сергей.

Согласно декларации Яны Сусиденко за 2016, ее заработная плата составляла 17,5 тыс грн. Никаких денежных активов, корпоративных прав, ценных бумаг, бизнеса она не декларировала.