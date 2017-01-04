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Как в Сумах жители «воюют» за горячую воду (фото)

Сегодня, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

«Пост о том, как два человека решили проблему 120 семей за два часа, а ЖЭК и тепловики «не шмогли» за месяц» написал Владимир Нянькин.
«Суть вопроса. Траблы с горячей водой в нашей квартире начались месяц назад. Чтобы нагрелась, нужно 5 минут сливать, затем минуту радоваться нормальной температуре – и начинать приливно-отливный цикл заново.
Руки из ЖЭКа
В ЖЭКе заявку приняли, но предложили, чтобы из нашего дома еще кто-нибудь позвонил. Одна семья без горячей воды, естественно, не повод для подъема неповоротливой ж..ы ЖЭКа. Поговорил с соседями – до меня телефонные заявки оставили минимум человек 10. Nice try, Jack!
Еще через неделю в ЖЭКе «Д…» предложили зайти и написать письменную заявку. Но даже если бы я до них дошел, никто бы и не чухался идти в наш подвал. Создали бы комиссию (!!!) в составе работников ЖЭКа и С…., а потом нестерпимо долго решали, что ж с этим всем делать. Так и вижу в президиуме сантехников в отутюженных пиджаках и хрустящих белоснежных рубашках, которые вносят рацпредложения и спорят о необходимом инструментарии.
Сумыпрохладноэнерго
В С…. тоже обещали помочь. Даже приняли заявку, вау! Говорят, мы вообще-то в ваш дом уже приходили, но нам не открыли. Шесть подъездов! 120 квартир! Никто не открыл С….! Форменный бойкот, ей богу. Говорю, «проще взять номер телефона ваших сантехников, заплатить им деньги – и решить все без проволочек». Отличный ответ — «о таком в рабочее время говорить не могу». Поразительно: в нерабочее время подобные организации работают лучше, чем в рабочее.
So sad, соседи
Опять позвонил соседям. Самая ответственная тетя, названивающая во всевозможные инстанции по проблемам дома, помогать отказалась. Задолбалась. И не звонить, а общаться с остальными соседями. В доме даже живет некий Сергей, который может почистить бойлер, но жильцам лучше сидеть без горячей воды, чем скинуться за его работу. В прошлом году деньги собрали с таким скрипом, что в Лебедине слышно было. Теперь этим заниматься некому. Взял телефон Сергея.
А бойлер просто очищался
Вернуть бесперебойную горячую воду дому получилось без финансовых затрат — Сергей ведь тоже сидел без горячей воды. Потратили только время — два с половиной часа утром в субботу. Что сдерживало мужчину самому почистить бойлер? Наверное, сакраментальное «это что, только мне одному надо?».
А какой набор инструментов мы использовали, чтобы почистить бойлер! Уууу, комиссии Жэка и С…. пришлось бы вызвать высоколобую профессорскую подмогу: выбор между ключом на 30 или на 32 – это почти гамлетовское «быть или не быть?». Нужно же было всего лишь раскрутить и почистить от ржавчины с десяток металлических пластин, а потом заново собрать бойлер.
Когда дома из крана стала стабильно течь горячая вода, от осознания ситуации я ох…л. Мы ежемесячно платим организациям, которые не в состоянии потратить два часа времени и 0 (ноль, бл….!) гривен, чтобы решить элементарнейшую проблему! Хотел было еще позвонить им и наговорить гадостей, но после приятно-расслабляющего горячего душа сильно подобрел», — написал сумчанин
Volodymyr Nyankin и выложил фото.

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