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Как в Сумах учит «Университет третьего возраста»

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Как в Сумах учит «Университет третьего возраста»

Ирина Набожная: «Самому старшему студенту нашего университета 85 лет »
Многие из нас жизнь пенсионера представляют очень унылой и скучной. Типа «а что им: на работу не ходят, смотрят сериалы, иногда выбираются в поликлинику и сидят у подъезда на лавочке молодежь обсуждают». В принципе, раньше так и было, пока в городе не открылся «Университет третьего возраста», в котором уже более семи лет жители Сум имеют возможность получить дополнительное образование в почтенном возрасте и сохранить интеллектуальную активность. Подробнее о возможностях обучения для пенсионеров рассказывает заведующая отделением дневного пребывания «Калина», на базе которого проходят обучения «Университета третьего возраста», Ирина Набожная.
r: Когда был создан такой проект и кто является его инициаторомИрина Набожная: Еще в 2009 году на базе отделения социально-бытовой адаптации коммунального учреждения «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» была создана и активно существовала «Школа пенсионеров». Потом в 2011 г. ее переорганизовали в проект «Университет третьего возраста», инициируемый Министерством труда и социальной политики и призванный оказывать людям пенсионного возраста социально-педагогические услуг
r: Расскажите о целях «Университета третьего возраста».
И.Н.: Основными целями университета является профилактика одиночества пожилых людей, содействие их активному участию в жизни общества, привлечение их к работе с молодежью, создание различных условий для повышения качества жизни, возможностей организации их досуга в дружеской атмосфере, а также решения конкретных проблем и вопросов участников проекта.
Главное наше требование к ученикам — это интерес к образовательным программам, которые помогут им в адаптации к современным условиям жизни путем овладения новыми знаниями и навыками.
r: Обучение проводится бесплатно?
И.Н.: Да, обучение проводится абсолютно бесплатно, так как к преподаванию привлекаются опытные специалисты отраслей здравоохранения, социальной защиты населения, Пенсионного фонда Украины, юстиции и других, на волонтерских началах.
r: Сейчас принимаете еще заявки на обучение?
И.Н.: Обязательно, в нашем заведении двери открыты на протяжении всего учебного года. Но, например, на факультет современных технологий нужно записываться перед началом занятий, так как они проводятся по принципу постепенного усложнения заданий и новоприбывшему, соответственно, догнать остальных будет сложно.
r: На какое количество человек рассчитано заведение?
И.Н.: Заведение рассчитано на 30 человек, но, учитывая тот факт, что не все студенты преклонного возраста, в силу понятных причин, посещают абсолютно все занятия, мы берем всех желающих.
r: С какого возраста принимаете студентов и сколько лет самому старшему студенИ.Н.: Учиться в «Университете третьего возраста» могут все желающие, которые достигли пенсионного возраста, — как правило, люди от 60-ти лет. Самому старшему нашему студенту — 85.
r: Какие факультеты работают в рамках Университета третьего возраста?
И.Н.: Сейчас их девять: правовой, художественный, основ медицины и здорового образа жизни, современных технологий, садоводства и огородничества, народоведения и фольклора, группа здоровья, визажа и дизайна, геронтопсихологии.
r: Как организовывается учебный процесс?
И.Н.: Этот учебный год у нас начался 3 октября и закончится в мае. Летом, как и в настоящих университетах, наши «студенты» уходят на каникулы. Курс обучения длится учебный год, но многие факультеты пенсионеры посещают снова и снова, так как со временем они узнают что-то новое. Оценок мы не ставим и фактически не проверяем приобретенные умения и навыки, считаем, что обучаемость и усвоение знаний зависит от желания человека.
r: Где еще пенсионеры проводят свой досуг?
И.Н.: На базе отделения дневного пребывания «Калина» (одна из трех локаций факультетов «Университета третьего возраста) созданы клубы «Ветеран», «Нестареющие душой» и «Славетні сумчани». Члены клубов пополняют свои познания об истории родного города и его выдающихся жителях, а также приглашают их пообщаться в теплой дружеской атмосфере.
Марина Пильтяй, «Панорама» №42

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