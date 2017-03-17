Как в Сумах тарифы обсуждали (видео)

10 мая депутаты и общественность обсуждали тарифы на перевозку в автобусах. Из-за недостатка необходимой информации заседание решили перенести на 13:00 пятницы. На заседании завязалась драка между представителями ОО «Східний корпус» и депутатом городского совета Андреем Крамченковим.

Сумским отделом полиции начато уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством) и ст. 125 (причинение легких телесных повреждений). Проводится проверка, — говорится в сюжете UA Суми