10 мая депутаты и общественность обсуждали тарифы на перевозку в автобусах. Из-за недостатка необходимой информации заседание решили перенести на 13:00 пятницы. На заседании завязалась драка между представителями ОО «Східний корпус» и депутатом городского совета Андреем Крамченковим.
Сумским отделом полиции начато уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством) и ст. 125 (причинение легких телесных повреждений). Проводится проверка, — говорится в сюжете UA Суми
Как в Сумах тарифы обсуждали (видео)
Сегодня, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы
10 мая депутаты и общественность обсуждали тарифы на перевозку в автобусах. Из-за недостатка необходимой информации заседание решили перенести на 13:00 пятницы. На заседании завязалась драка между представителями ОО «Східний корпус» и депутатом городского совета Андреем Крамченковим.
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