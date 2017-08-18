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Как в Сумах спасали малыша (фото)

Сегодня, 12:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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4 октября в люк между плитами на Воровского упал щенок. Сотрудники расположенного там предприятия звонили в разные инстанции, пока не дозвонились директору КП «Центр по уходу за животными» Владимиру РУДЕНКО. На место прибыл кинолог. «Неизвестно до конца, как можно было упасть в люк, который был загроможден плитами. На глубине в полтора метра сидел в грязи щенок. Попискивал обессиленным голоском. Кое-как сотрудники помогли отодвинуть плиту и подручными средствами смогли вытащить щенка», — гласит надпись на странице Сумське товариство захисту тварин.
Спасенного согрели, покормили и теперь ищут ему хозяина.
Фото со страницы организации

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