Как в Сумах ремонты меняют старинные здания (фотофакт)

В результате ремонтов столетнее здание в центральной части города лишилось балкона, барельефов и конической крыши.

«Перед Вами фотографии усадебного дома полковника Александра Ивановича Марынича, построенного в 1915 году. Сейчас в этом прекрасном здании, улица Петропавловская д. 105, находится Областная медицинская библиотека. Обратите внимание: на первом снимке, сделанном в 50-е годы прошлого столетия, на третьем этаже (слева) ещё присутствует балкон, между окнами второго этажа находятся два барельефа голов львов (см. фото 6, 1999 г.), а правую часть здания завершает коническая крыша. Всего этого мы уже не наблюдаем (см. фото 2 и 3, 2012 г.). Вначале крышу снёс сильнейший ураган, пронёсшийся над Сумами в 1956 году, восстанавливать не стали, сделали плоской. Позже срезали балкон. После несчастного случая происшедшего на улице Фрунзе (сейчас Воскресенская) в здании почты обрушился балкон, были человеческие жертвы и в городе срезали многие балконы на старых домах. А вот «львов» не стало после капремонта фасада в 2008 году, по «неаккуратности» строителей. Как бы хотелось увидеть это здание в первозданном виде!», — н7аписал на своей странице в фейсбуке фотограф Игорь Ройченко и выложил фото.