Как в Сумах реконструируют подстанцию (фотофакт)

В Сумах продолжается реконструкция подстанции 110/6 кВ «Знамя». Здесь устанавливают новый силовой трансформатор. Первый заменили еще в прошлом году.

Энергетики работают даже тогда, когда столбик термометра зашкаливает, — сообщает пресс-служба «Сумыоблэнерго».

Напомним, на ПС 110/6 кВ «Знамя» находятся два крупнейших силовых трансформатора в области. Подстанция эксплуатируется с 1975 года, поэтому ее реконструкция действительно актуальна и важна.