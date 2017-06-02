В Сумах продолжается реконструкция подстанции 110/6 кВ «Знамя». Здесь устанавливают новый силовой трансформатор. Первый заменили еще в прошлом году.
Энергетики работают даже тогда, когда столбик термометра зашкаливает, — сообщает пресс-служба «Сумыоблэнерго».
Напомним, на ПС 110/6 кВ «Знамя» находятся два крупнейших силовых трансформатора в области. Подстанция эксплуатируется с 1975 года, поэтому ее реконструкция действительно актуальна и важна.
Как в Сумах реконструируют подстанцию (фотофакт)
В Сумах продолжается реконструкция подстанции 110/6 кВ «Знамя». Здесь устанавливают новый силовой трансформатор. Первый заменили еще в прошлом году.
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