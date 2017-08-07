Как в Сумах реформируют медицину

Лечим не калечим. На Украину надвигается медицинская реформа. Станет ли нация здоровее, кому от реформы станет легче, а кому – тяжелее, и что ожидать врачам и пациентам от грядущих перемен

В этом номере мы расскажем, что ждет всех украинцев без исключения, если медицинская реформа в данной редакции будет принята Верховной Радой и подписана президентом. Ведь всем пациентам и большинству врачей уже давно ясно – изменения необходимы. Но какие? И как скоро они принесут результат? Это будет обезбаливающее или хирургическая операция? А, может, просто длительный курс лечения? Предельно ясно сегодня только одно: надеяться на то, что в мгновение ока в сфере здравоохранения наступят перемены, явно не стоит. Не только потому, что в Украине – сложная для внедрения реформ государственная система, или украинцы – спецефические люди с консервативным мышлением. Опыт даже таких успешных стран, как Польша, демонстрирует, что здравоохранение – одна из самых сложных сфер, даже в США вокруг реформы Барака Обамы до сих пор ломают копья республиканцы и демократы – отмена «Обамакар» грозит оставить без первой медицинской помощи около 30 млн малообеспеченных граждан страны.

Так что Украине стоит беречь и ценить то, что она имеет – инфраструктуру и специалистов, добавив к этому менеджмент и изменив отношения между врачом и пациентом (сервис и т.д.). Однако практика показывает, что даже самые незначительные изменения могут привести к непредсказуемым последствиям в одной небольшой поликлинике (не говоря уже о стране), если кто-то очень сильно не хочет менять систему.

Чудо-ящик

Наша газета много раз писала о том, насколько сложно записаться на прием к врачу в детских поликлиниках. Для этого родителям зачастую приходилось рано утром в больнице занимать «живую» очередь. Но даже это не гарантировало попадания на прием – талончиков к нужному специалисту могло уже и не быть. И тогда приходилось приходить на следующее утро, и на следующее… Но даже сам талончик, в котором указано время приема, далеко не гарантировал, что родитель и ребенок не проведут в поликлинике пару невеселых часов – мимо длинной очереди за руку с врачами и медсестрами проходили в кабинеты другие родители и другие дети. Словом, визит в детскую поликлинику зачастую был процессом не для слабонервных граждан.

Какой же выход? Выход — в современных технологиях. В августе 2017 г. в КУ СМС «Сумская городская детская клиническая больница св. Зинаиды» стартовал пилотный проект «Поликлиника без очередей» — электронная запись. Инициатива разработки и внедрения этого проекта принадлежит активистам SumySmartCity. Аргументы в пользу нововведения очевидны – это упростит работу медицинского учреждения, а в прямом выигрыше будут пациенты, которые смогут заблаговременно планировать посещение врача. Аналогичные новшества успешно начали работать уже в пяти областях Украины, где удалось систематизировать запись в городских поликлиниках. «Так почему же и сумчанам не приобщится к современным технологиям?» — агитировали активисты чиновников городской власти. Представители SumySmartCity Валентина САХНО и Александр ТАКУЛ говорят, что подготовка к реализации проекта «Поликлиника без очередей» шла не один месяц. После двухмесячных переговоров и подготовки SumySmartCity город Сумы получил программное обеспечение «Поликлиники без очередей» за символическую сумму — 10 грн. Такая благотворительность, как объясняют сами авторы проекта — интеллектуальный вклад в будущее сотрудничество. Ведь «Поликлииника без очередей» — это только первый шаг в реформировании здравоохранения. Параллельно за бюджетные ассигнования было приобретено необходимое оборудование.

И вот 7 августа в поликлинике N1 на ул. Труда, 2 заработал первый тачскрин-терминал, или как его еще называют — электронный киоск. Здесь родители записывают своих деток на приём к педиатрам, узким специалистам и сразу получают на руки электронный талон. Предусмотрена, естественно, и запись в онлайн-режиме через интернет. Первый месяц внедрения и реализации проекта показал, что многие сумчане уже воспользовались услугой электронной очереди. А самые продвинутые молодые папы и мамы, установив себе мобильное приложение, записывают ребенка к врачу с мобильного телефона.

Как итог — утром возле окошка регистратуры, а днем — в коридорах поликлиники стало меньше очередей. Но есть и проблемы. Например, иногда доктору не хватает отведенных 15 минут, чтобы установить диагноз, назначить лечение, в итоге – время приема затягивается. Тогда возле врачебных кабинетов родители с детьми имея электронные талоны, подолгу ждут приёма. Прежде всего, это относится к специалистам: кардиологу, эндокринологу, офтальмологу. Так было, например, и 5 августа, когда молодая мама Юлия с полугодовалой Меланией провела в очереди 2,5 часа. По ее мнению и других родителей, заждавшихся приёма врача, задержка происходит из-за того, что отпущенного регламентного времени недостаточного для качественного осмотра окулистом ребенка. В тот день, к тому же, врач-офтальматолог почему-то вела прием без медсестры.

Не всем оно надо

В тоже время, часть родителей упрямо не желают пользоваться услугами электронной очереди. Они находят ряд причин, чтобы проскользнуть вне уставленного порядка.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья СПИЧАКОВА прокомментировала ситуацию: «С 7 августа пилотный проект «Поликлиника без очередей» начал свою работу в тестовом режиме. Возникают проблемные моменты, которые медики анализируют, чтобы в будущем избежать очередей к детским врачам. Относительно случая ведения приема без медсестры администрация изучит объяснительную записку руководства поликлиники и примет меры». Также Наталия Спичакова отметила, что пресловутый «человеческий фактор» срабатывает негативно с двух сторон. Не все врачи пока могут четко укладываться в регламентное время: для педиатра — 12 минут, а для специалистов – 15 минут. К тому же, недоукомлектованность поликлиники кадрами, сейчас, например, остаются вакантными должности детского эндокринолога, офтальмолога, что тоже вносит трудности в работу. А со стороны части родителей существует недопонимание всех преимуществ записи через электронный сервис. Они продолжают игнорировать новые правила и в итоге страдают дисциплинированные пациенты.

Когда заработает

Сейчас система работает в тестовом режиме только в поликлинике на ул. Труда,2. Следующий этап – установка электронного киоска в детской поликлинике на улице И.Сирка, 3. В рамках дальнейшей реализации пилотного проекта «Поликлиника без очередей» для врачей приобретены планшеты. С их помощью детские медики во время приема в онлайн-режиме смогут вести запись маленьких пациентов, а в случае необходимости — выдавать направления и талон к узким специалистам.

Исполняюшая обязанности начальника горотдела охраны здоровья Сумского горисполкма Наталия КИПЕНКО отметила, что действие тестового режима электронной очереди предусмотрено на полгода. За это время система должна выявить «слабые места», устранить недаработки, чтобы в дальнейшем все работало, как часы. Сейчас идет постоянный мониторинг пилотного проекта. По информации Наталии Кипенко, есть случаи записи к узким специалистам, которые оказываются неэфективными: родители, минуя педиатра, самостоятельно получив талон, в электронной очереди приходят на прием без результатов обследования. К сожалению, появляются и горе-шутники. Они регистрируются под вымышленными именами — таких «клиентов» приходится блокировать в електронной системы.

Один авторов електронного сервиса «Поликлиника без очередей» Андрей ЗАЯЦ отметил, что в Сумах очень активно работает обратная связь. На протяжении первого месяца разработчики получили ряд дельных предложений, призваных усовершествовать нововведение. Например, было замечание относительно случаев, когда родитель записыввает ребенка на одно и то же время сразу к нескольким врачам. Но в основном, как сообщил Андрей Заяц, команда программистов довольна прохождением тестового режима в нашем городе.

Ориентировочно с февраля 2018 г. система должна заработать в обычном режиме.

ВРЕЗ1

Предельно ясно сегодня только одно: надеяться на то, что в мгновение ока в сфере здравоохранения наступят позитивные перемены, явно не стоит

Врез 2

Вв Украине электронным сервисом „Поликлиника без очередей” ежемесячно пользуются около 16000 пациентов

Подписи под фото

СЛОЖНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Есть жалобы родителей, что иногда электронный киоск выходит со строя и превращается в «черный ящик» и тогда в регистратуру опять выстраивается очередь. Там вручную медперсонал заносит данные о вашем ребенке.

ВСЕ РАВНЫ

Новая система электронной записи не предусматривает никаких поблажек для внеочередного приёма у врача. Схема проста — выбрал удобное время и, будь любезен, прийди вовремя.

Елена Шевченко, «Панорама» №38