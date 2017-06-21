Как в Сумах «работает» электронная очередь в поликлинике

В августе в КУ СМС «Сумская городская детская клиническая больница св. Зинаиды» стартовал пилотный проект «Поликлиника без очередей». Как себя зарекомендовало новшество?

В поликлинике N 1 на ул. Труда, 2 установлен первый тачскрин-терминал, или как его называют — электронный киоск. Здесь родители записывают своих деток на приём к педиатрам, узким специалистам и сразу получают на руки электронный талон. Предусмотрена и запись в онлайн-режиме через интернет. Возле окошка регистратуры, в коридорах поликлиники стало меньше очередей, но есть и проблемы. Иногда врачу не хватает отведенных 15 минут, чтобы установить диагноз и назначить лечение и тогда время приема затягивается. Тогда возле врачебных кабинетов родители с детьми, имея электронные талоны, подолгу ждут приёма. Особенно это касается узких специалистов. Так было и 5 сентября, когда молодая мама Юлия с полугодовалой Меланией провела в очереди 2,5 часа. Почему-то врач-офтальматолог Людмила ВОЛКОВА вела прием без медсестры.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья СПИЧАКОВА прокомментировала ситуацию: «С 7 августа 2017 года проект электронной очереди работает в тестовом режиме и возникают проблемные моменты, которые

медики анализируют, чтобы в будущем избежать очередей к детским врачам. Относительно случая ведения приема без медсестры администрация изучит объяснительную начмеда и примет меры». Она добавила, что с

целью усовершенствования новой системы проводиться анкетирования медперсонала, а также принимаются жалобы, пожелания от родителей.

На сегодня в Украине электронным сервисом „Поликлиника без очередей” ежемесячно пользуются около 16000 пациентов.

Елена Шевченко