Купленный КП «Зеленстрой» в 2008 г. немецкий агрегат для пересадки деревьев не работает. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА.
Как в Сумах покупали технику
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