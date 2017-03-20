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Как в Сумах покупали технику

Вчера, 13:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Как в Сумах покупали технику

Купленный КП «Зеленстрой» в 2008 г. немецкий агрегат для пересадки деревьев не работает. Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА.

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