Как в Сумах похищали ребенка: как уберечься

Услышав фразу «Пропал ребенок», каждый родитель настороженно замирает в тревоге, ведь ежедневно в Украине исчезают около 30 детей. Как полиция разыскивает пропавших детей и как воспитать ребенка, который будет вести себя разумно и безопасно — об этом пойдет речь в сегодняшнем номере

Кричащий факт

Этим летом Сумы всколыхнул случай, когда средь бела дня на одной из центральных улиц города нагло попытались украсть ребенка. По информации полиции, в воскресенье 30 июля в 11:11 на линию 102 поступило сообщение, что возле кафе «Макдональдс» женщина пыталась украсть двухлетнего мальчика.

Полицейские оперативно прибыли на место преступления и успели задержать гражданку. Ее крепко удерживали двое бдительных сумчан.

Как значится в полицейской хронике, мужчины пришли на помощь 14-летней заплаканной девочке. Она потом пояснила, что вела племянника к родителям, ждавшим их в церкви. На улице к ним неожиданно подошла цыганка, схватила мальчика и стала убегать. На крики о помощи откликнулись неравнодушные сумчане. Пояснения женщины вызвали шок у жителей города: «Я отобрала ребенка, потому что почувствовала к нему материнские чувства». Со временем она озвучила следователю свои истинные мотивы: в планах было использовать малыша в коммерческих целях, как приманку для сердобольных граждан при попрошайничестве.

Вскоре сумские правоохранители открыли в отношении похитительницы уголовное производство по ст. 146 ч.2 «Незаконное лишение свободы или похищение малолетнего». По этой статье ей грозило лишения свободы на срок до пяти лет, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о направления подозреваемой в медучреждение, где она будет находиться под круглосуточным наблюдением. Таким образом, с 23 августа на время досудебного следствия горе-похитительницу определили на принудительное лечение в соответствующую клинику.

Бдительные сумчане

Как отмечают правоохранительные органы, летний случай попытки похищения ребенка в Сумах насторожил горожан и привел их в состоянии повышенной бдительности. Так, вскоре на горячую линию 102 поступил сигнал о подозрительных особах цыганской национальности с маленьким мальчиком на руках. Прибывшие на место полицейские проверили документы задержанных женщин. Малыш оказался родным сыном одной из женщин. На этот раз тревога оказалась ложной.

Кто среди бегущих?

Есть категория маленьких граждан, которые самовольно покидают родной дом. В Украине их поиском занимаются отделы ювенальной превенции управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции. Отделы со сложным и непривычным названием созданы во время реорганизации милиции в полицию. Их функции заимствованы из европейской практики, где работает система ювенальной юстиции. В нее входит сеть учреждений и организаций, работающих с несовершеннолетними правонарушителями. Она включает в себя полицию, суды, прокуроров, обвинителей, пенитенциарные учреждения, службу пробации и управления исправительных учреждений для несовершеннолетних.

В Сумской области отдел ювенальной превенции УПД возглавляет Сергей ТАРАСЕНКО. По его информации, в области за минувший год зарегистрировано полторы сотни заявлений о пропавших без вести детях. Все заявленные случаи — это самовольные побеги детей из-под опеки взрослых. Возраст горе-путешественников — от 15 до 17 лет. Сумским правоохранителям удалось всех вернуть домой в семью или в специальные учебные заведения, откуда они перед этим совершили побег.

- Каждый случай пропажи ребенка расценивается как чрезвычайное происшествие. Все силы полиции бросаются на его поиск,- отмечает Сергей Тарасенко. — Если в течение суток ребенок не находится, открывается криминальное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За прошедшие несколько лет этот алгоритм действий оправдал себя и дает 100% позитивный результат. Конечно, каждая пропажа маленького гражданина требует досконального изучения всех обстоятельств образа его жизни.

Также полицейский привел пример, когда на поиск беглеца были задействованы и местные жители:

- Нынешний весной в Путивльском районе пропал 11-летний мальчик. Поскольку он жил на хуторе, для установления его местонахождения было задействовано местное население, охотники, которые прочесывали лесистую местность. Выяснилось, что юный беглец уехал на автобусе в Черниговскую область, там его нашли и благополучно вернули домой.

Начальник отдел ювенальной превенции УПД Сергей Тарасенко рассказал о совсем недавнем случае, когда сумские полицейские работали в тесном сотрудничестве со специалистами «Службы розыска детей». Речь идет о пропаже 15-летней воспитанницы Центра социальной реабилитации из с. Хоружевка Недригайловского района. Правоохранители совместными усылиями оперативно выяснили, что она направилась к отцу, который воюет на стороне незаконных формирований ДНР. Сначала с девочкой установили электронную переписку, позже она вышла на связь по скайпу и рассказала, что находится в Донбассе, в Макеевке, у родни. В итоге эта история закончилась благополучным возвращением 15-летней путешественницы в стены интерната.

Пропал ребенок — что делать?

Как же правильно действовать родителям, если ребенок вдруг не вернулся домой, исчез и на звонки не отвечает? Полицейские советуют сразу сообщить о случившемся на номер 102. Стереотип, что об исчезновении человека можно заявлять только на третьи сутки, ошибочен. Тем более что на случаи пропажи детей эта норма никогда не распространялась. Для полиции большую роль играет оперативное обращение родственников. По статистике, более 80% детей найдены по горячим следам, благодаря своевременному обращению родных к правоохранительным органам. Для успешного поиска юного беглеца необходимо актуальное фото, телефонные номера друзей, родственников, а главное — выяснить причину, толкнувшую ребенка на такой отчаянный шаг.

колонка

Мнение

Магия взаимного доверия

Установить доверительные отношения с ребенком непросто. Честность, доверие могут уберечь вашего наследника от необдуманных, отчаянных поступков. Когда же начинать воспитание разумного и активного члена общества? Об этом расскажут наши консультанты — профессиональные психологи.

Практический психолог семейного центра психологии и развития «Городок» Виктория БОСЕНКО утверждает, что воспитание безопасного поведения человека в социуме начинается с младенчества. Именно родители малыша опредяют круг близких ему людей. После года ребенок отказываться идти на руки к незнакомцу — это первые шаги к самосохранению и самозащите. Уже в этом возрасте он начинает познавать поведенческие правила бытия, где есть «свои» и «чужие». Родные должны пояснить, что с незнакомыми людьми нужно быть осмотрительным. В младшем дошкольном возрасте беседа об опасностях строится на конкретных вещах, где оперируют фактами, избегая абстрактных пугалок, «бабаек».

- Дети в этом возрасте любят сказки, где есть очень поучительные моменты, — отмечает Виктория Босенко и продолжает: — Родные могут с ребенком обсудить историю о непослушном «котенке, который потерялся» и оказался беззазащитным. Народная сказка «Колобок» — просто наглядное пособие в смысле приобретения безопасных навычек жизни. Ее сюжет красноречиво показывает, как легко можно потерять дом, а за его стенами встречаются не только добрые персонажи, но и хитрющие Лисицы.

И еще очень важный момент для неопытного малыша, когда символом доверия, дружелюбия могут оказаться щедрые подарки от незнакомца — долгожданная собачка, игрушка или сладости. Пусть ваш ребенок будет готов к подобным подозрительным сюрпризам.

Хорошее подспорье в воспитании — совместный просмотр социальных роликов, обучающих мультфильмов с последующими объяснениями родителей, воспитателей. Педагоги-психологи подчеркивают, что дети должны знать номера экстренных телефонов полиции, а также варианты поведения, если в дверь звонят мнимые «соседи», «полиция» или «знакомая тетя». Ребенок должен знать, что без созвона и согласования со взрослыми открывать дверь незнакомым людям нельзя.

Продолжая тему воспитания навыков безопасного поведения в социуме, кандидат психологических наук Ирина БАЛДУШЕНКО отмечает, что иногда родители замечают, что их дети недостаточно откровенны, не хотят или не могут беседовать с ними о личном. Как следствие некоторые «молодые дарования» убегают из дома, «бастуют» как умеют, дразнят родителей глупыми выходками, могут начать принимать психотропные вещества и т.п.

- Все это может быть плодом воспитания или пробелами в нем, — сообщает Ирина Балдушенко. — Очень часто родители упускают самые важные аспекты в жизни детей. Другими словами упускают момент, когда формируется доверие между ними. Ведь повлиять на ребенка можно только в атмосфере доверия, честности.

Для подростка важно взаимопонимание, поддержка, и если он не получает этого дома, то появляются «уличные авторитеты». Как известно, они могут влиять на формирующуюся личность негативность.

Практикующие психологи подчеркивают: будьте всегда «на связи» с вашим ребенком, интересуйтесь его окружением. Возьмите за правило вечером поговорить с сыном, дочерью о том, как прошел его день, что он узнал нового. Таким образом налаживается постоянный эмоциональный обмен, и, если у ребенка вдруг появляются проблемы, чуткое родительское сердце обязатально это почувствует.

Подверстка

Ноу-хау на страже детей

Благодаря современным технологиям, сегодня искать пропавших детей стало значительно легче.

Одна из компаний мобильной связи совместно с Национальной полицией запустила систему поиска детей. Она помогает родителям, чей ребенок попал в беду, найти его по свежим следам. Родные должны как можно быстрее обратиться в полицию, та моментально передает информацию мобильному оператору. Каждый прохожий, находящийся неподалеку от места исчезновения ребенка, получит специальное уведомление.

«Вы получите ссылки на фото ребенка, имя, возраст и последние приметы», — рассказал президент «Киевстара» Петр ЧЕРНЫШОВ.

Отметим, что информация о ребенке становится публичной и предоставляется с согласия родителей лишь на время розыска, а когда ребенка находят, данные о нем из базы розыска удаляют. Система поиска детей полностью бесплатная и рассылается только по желанию абонента, за ним оставлено право отказаться от подобной рассылки.

Аналогичная система уже 20 лет работает в США, где для поиска детей используются все имеющиеся технические средства: смс, радио, телевидение, электронная почта и даже рекламные щиты.

В то же время искать таким образом взрослых является противозаконным.

«Если пропадает ребенок, то родители обладают правом дать информацию. Если пропал взрослый, то только он может дать право на свои данные», — добавил Чернышов.

Пока система работает лишь в Киеве, однако к концу года должна распространиться на всю территорию Украину (по материалам сайта ТСН)

ВРЕЗ 1

Молниеносная реакция сумчан на потенциальную угрозу безопасности ребенку — красноречивый факт, говорящий об активной позиции наших сограждан. Они уже не сидят в «хате, которая с краю», и эта тенденция может спасти потенциальных жертв от похищения

Елена Шевченко, «Панорама» №40