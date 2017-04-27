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Как в Сумах отпевали священника, погибшего в автомобильной аварии (фото)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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8 июня в храме святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы, куда накануне был привезен гроб с погибшим священником, была совершена соборная заупокойная Божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, котрый возглавил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.
После завершения отпевания Владыка выразил слова соболезнования родным и близким, а также проводил гроб, который крестным ходом был обнесен вокруг храма, — сообщает Православная Сумщина.

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