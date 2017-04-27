8 июня в храме святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы, куда накануне был привезен гроб с погибшим священником, была совершена соборная заупокойная Божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, котрый возглавил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.
После завершения отпевания Владыка выразил слова соболезнования родным и близким, а также проводил гроб, который крестным ходом был обнесен вокруг храма, — сообщает Православная Сумщина.
Как в Сумах отпевали священника, погибшего в автомобильной аварии (фото)
8 июня в храме святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы, куда накануне был привезен гроб с погибшим священником, была совершена соборная заупокойная Божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, котрый возглавил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.
Напечатать Письмо автору Просмотров 526 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
27.04.2017, 15:47 Новость
Ирина Власова Подписаться 27.04.2017, 15:47 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 619 Комментариев 0 Поддержали 0
26.04.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 26.04.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 365 Комментариев 0 Поддержали 0
26.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 26.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 348 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 12:15 Новость
Наталия Гончарук Подписаться 29.03.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 333 Комментариев 0 Поддержали 0
02.03.2017, 11:11 Новость
01.03.2017, 16:08 Новость
Панорама Подписаться 01.03.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 127 Комментариев 0 Поддержали 0
14.02.2017, 08:17 Новость
Панорама Подписаться 14.02.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 897 Комментариев 0 Поддержали 0
13.02.2017, 08:19 Новость
Панорама Подписаться 13.02.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 574 Комментариев 1 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 17:51
admin adminych Подписаться Сегодня, 17:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив07.06.2017, 16:25
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0 Поддержали 1
07.06.2017, 13:40
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 13:40 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 12:07
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 709 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 12:36
admin adminych Подписаться Вчера, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
26.05.2017, 18:50
admin adminych Подписаться 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 115 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 16:53
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
07.06.2017, 13:43
07.06.2017, 09:52