Как в Сумах отпевали священника, погибшего в автомобильной аварии (фото)

8 июня в храме святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы, куда накануне был привезен гроб с погибшим священником, была совершена соборная заупокойная Божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, котрый возглавил архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.

После завершения отпевания Владыка выразил слова соболезнования родным и близким, а также проводил гроб, который крестным ходом был обнесен вокруг храма, — сообщает Православная Сумщина.