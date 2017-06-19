Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.09 Вторник

Как в Сумах отмечали День Независимости (фото)

Вчера, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Пасмурная дождливая погода не помешала Сумам отметить национальный праздник, продемонстрировать патриотизм, установить несколько рекордов и почтить память героев.
Традиционно 23 августа сумчане собрались у фонтана «Садко», чтобы отметить День национального флага Украины. Сотни горожан собрались у самого высокого в городе флагштока, чтобы поднять национальный флаг над городом. Предшествовало этому небольшое праздничное шествие от площади Независимости через ул. Героев Сумщины до фонтана. Десятки флагов и люди в вышиванках, а еще награды, цветы и флажки от городских и областных властей получили волонтеры и солдаты. В этот день паспорта здесь, у флагштока, вручили 16-летним гражданам Украины. Школе №7, которая носит имя Максима Савченко — героя, погибшего на Донбассе, его однополчане подарили украинский флаг с пожеланиями мира.
В этот же день на Покровской площади состоялась всеукраинская акция-провокация «Диванная (не)зависимость». Ее организаторы установили рядом с памятником сахару диван и картонного героя Нехочуху. Таким образом сумчан призывали отрываться от диванов и начинать действовать, чтобы изменить город, страну, жизнь к лучшему.
День Независимости начали с возложения цветов: почтили память Небесной сотни, погибших в АТО героев и кобзаря Шевченко. Самые массовые мероприятия проходили на ул. Соборной и на площадке у торгового центра по ул. Харьковской. От Сумской муниципальной галереи стартовал парад вышиванок, участие в котором приняли порядка 500 сумчан. Они же развернули самый большой в мире национальный флаг на парковке возле торгового центра «Мануфактура». Размер полотна: 60 на 40 метров, площадь – 2,4 тыс. кв. м. Организаторы утверждают: чтобы развернуть знамя, нужно не менее 200 человек. Флаг-рекордсмен уже побывал в Кракове (Польша) и более 20 городах Украины. Его же 25 августа развернули еще и в Ахтырке.
Кроме того, во время празднования жители Сум установили рекорд Украины в номинации «Самый большой символ города, вышитый на ткани», его площадь — 5,25 кв. м. Присоединиться к рекорду мог любой желающий. Организаторами этого рекорда стал сумской модельер Петро Сорока.

Фото1 Наталии Гончарук: Флаг над городом. В День национального флага у фонтана «Садко» отметили волонтеров, которые помогают военным

Фото2 Олег Демьяненко: Торжественное шествие. В этом году парад вышиванок сменил привычный маршрут. Вместо Театральной площади, где продолжается ремонт, горожане финишировали у «Мануфактуры»

Фото3 Марины Пильтяй: Коллективное достижение. Участие в установлении самого большого вышитого символа приняли две сотни горожан
Наталия Гончарук, «Панорама» №36

Напечатать Письмо автору Просмотров 269 Комментариев 0

читайте также
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото) 6 фото
На Театральной площади в Сумах уложили коммуникации (фото)
19.06.2017, 16:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.06.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 335 Комментариев 0
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт 14 фото
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт
16.06.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 152 Комментариев 0
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото) 4 фото
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото)
16.06.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 282 Комментариев 0
В Сумах начался донабор копов 2 фото
В Сумах начался донабор копов
16.06.2017, 14:35 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 14:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 204 Комментариев 0
Неубиваемая Чешка в Сумах 3 фото
Неубиваемая Чешка в Сумах
16.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 516 Комментариев 2
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото) 3 фото
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото)
15.06.2017, 13:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2017, 13:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 456 Комментариев 0
Слабое звено в Сумах
Слабое звено в Сумах
15.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 402 Комментариев 0
Скандальная стройка в Сумах (фото) 9 фото
Скандальная стройка в Сумах (фото)
14.06.2017, 13:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 301 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 311 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам ремонт на Театральной площади?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 119 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 413 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
31.08.2017, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII