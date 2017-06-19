Как в Сумах отмечали День Независимости (фото)

Пасмурная дождливая погода не помешала Сумам отметить национальный праздник, продемонстрировать патриотизм, установить несколько рекордов и почтить память героев.

Традиционно 23 августа сумчане собрались у фонтана «Садко», чтобы отметить День национального флага Украины. Сотни горожан собрались у самого высокого в городе флагштока, чтобы поднять национальный флаг над городом. Предшествовало этому небольшое праздничное шествие от площади Независимости через ул. Героев Сумщины до фонтана. Десятки флагов и люди в вышиванках, а еще награды, цветы и флажки от городских и областных властей получили волонтеры и солдаты. В этот день паспорта здесь, у флагштока, вручили 16-летним гражданам Украины. Школе №7, которая носит имя Максима Савченко — героя, погибшего на Донбассе, его однополчане подарили украинский флаг с пожеланиями мира.

В этот же день на Покровской площади состоялась всеукраинская акция-провокация «Диванная (не)зависимость». Ее организаторы установили рядом с памятником сахару диван и картонного героя Нехочуху. Таким образом сумчан призывали отрываться от диванов и начинать действовать, чтобы изменить город, страну, жизнь к лучшему.

День Независимости начали с возложения цветов: почтили память Небесной сотни, погибших в АТО героев и кобзаря Шевченко. Самые массовые мероприятия проходили на ул. Соборной и на площадке у торгового центра по ул. Харьковской. От Сумской муниципальной галереи стартовал парад вышиванок, участие в котором приняли порядка 500 сумчан. Они же развернули самый большой в мире национальный флаг на парковке возле торгового центра «Мануфактура». Размер полотна: 60 на 40 метров, площадь – 2,4 тыс. кв. м. Организаторы утверждают: чтобы развернуть знамя, нужно не менее 200 человек. Флаг-рекордсмен уже побывал в Кракове (Польша) и более 20 городах Украины. Его же 25 августа развернули еще и в Ахтырке.

Кроме того, во время празднования жители Сум установили рекорд Украины в номинации «Самый большой символ города, вышитый на ткани», его площадь — 5,25 кв. м. Присоединиться к рекорду мог любой желающий. Организаторами этого рекорда стал сумской модельер Петро Сорока.

Фото1 Наталии Гончарук: Флаг над городом. В День национального флага у фонтана «Садко» отметили волонтеров, которые помогают военным

Фото2 Олег Демьяненко: Торжественное шествие. В этом году парад вышиванок сменил привычный маршрут. Вместо Театральной площади, где продолжается ремонт, горожане финишировали у «Мануфактуры»

Фото3 Марины Пильтяй: Коллективное достижение. Участие в установлении самого большого вышитого символа приняли две сотни горожан

Наталия Гончарук, «Панорама» №36