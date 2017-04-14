Как в Сумах обслуживают дома и составляют документы

Издержки производства. На заседании исполкома 16 мая рассмотрен вопрос о выполнении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий за 2016 г. И хотя решение принято не было («за» проголосовали шестеро при четырех воздержавшихся), общая картина предельно ясна. На семи обслуживающих предприятиях работают 481 человек, при необходимости они привлекают подрядчиков. Как сообщила заместитель начальника Департамента инфраструктуры Татьяна КАЛИНИНСКАЯ, проведена проверка выполнения составляющих тарифов за весь период. До мая действовали временные тарифы, установленные еще для КП «Сумыжилье» в 2012 году. Средний тариф обслуживания в этот период составлял 1,48 грн. за кв. м площади. С мая тариф изменился и в среднем составлял 2,08 грн. За это период потребителям насчитали 87 млн грн. «квартплаты». Но так как в прошлом году трижды менялась цена на электроэнергию, то без изменения тарифа жэковцы перераспределяли его составляющие. Например, представитель КП «Сумытеплоэнергоцентраль» не скрывал, что составляющая «текущий ремонт» уменьшена на 1,5 млн грн., так как эти средства пошли на уплату коммунальной электроэнергии. «В начале года потребителям сообщили, что недовыполненный текущий ремонт будет перенесен на 2017 год. Возражений не последовало», — заявил он. Профильный заместитель мэра Александр ЖУРБА напомнил ему, что в таких случаях предприятие должно делать перерасчет, как того требует законодательство. В целом, сумские ЖЭКи «не доделали» текущих ремонтов на 4 млн грн.

Как недавно выяснилось, полиция расследует уголовное дело, в котором фигурирует директор Департамента инфраструктуры. Как сообщают «Наші гроші», в сентябре 2016 г. Департамент объявил о проведении тендера на закупку услуг по проведению технической инвентаризации и изготовлению техпаспортов на 343 дома. Победителем признали ООО НПП «Проминвестбуд», предложение которого составило 1,39 млн грн. До конца года необходимо было изготовить техпаспорта в трех экземплярах, обследовать основные конструктивные элементы зданий, системы отопления и вентиляции водопроводно-канализационного, газового оборудования и прочее. Следствие установило, что «Проминвестбуд», как и планировало, сделало техпаспорта на основании фотокопий из архивных дел, которые хранились в Сумском БТИ. Вместо новых документов были предоставлены изготовленые в 60-80 годах техпаспорта, коорые не отражали действительного технического и физического состояния зданий.

Департамент проверку работ НПП «Проминвестбуд» не проводил, в декабре его директор и руководитель фирмы подписали акты приемки работ, после этого на счет частников был перечислен 1,39 млн грн. Как утверждают следователи, Департамент не получил 50 техпаспортов из-за отсутствия архивных данных на часть домов, а новые работы не проводились. Сотрудники БТИ проверили два техпаспорта и обнаружили несоответствие реалиям.

Врез

В Сумах 70% населения получают субсидию

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Есть где разгуляться. Состояние домов и придомовых территорий в Сумах далеко от идеального

Ирина Власова, «Панорама» №22